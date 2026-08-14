El Gobierno enfoca su estrategia en el mercado interno para reactivar los sectores más postergados

El Poder Ejecutivo nacional ha comenzado a enfocar sus esfuerzos en la dinamización del mercado interno, reconociendo que el impacto directo del crecimiento en los sectores orientados a la exportación no se traslada con la velocidad requerida hacia los rubros más postergados de la economía.

Como parte de esta orientación, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso flexibilizar las normativas crediticias para permitir que las entidades bancarias otorguen préstamos en moneda extranjera a empresas que no generan divisas ni forman parte de las cadenas de suministro exportadoras.

Las claves del BCRA para reactivar la actividad comercial e industrial

Esta flexibilización habilita el uso de hasta un 15% de los depósitos bancarios en moneda extranjera para estas líneas financieras, lo que representa una disponibilidad de recursos de aproximadamente US$ 6.000 millones destinados a impulsar la actividad comercial e industrial interna.

La medida se apoya en la solidez del sistema financiero en dólares, donde los depósitos del sector privado superan los US$ 40.000 millones frente a un stock prestado de US$ 24.000 millones, manteniendo un ritmo de crecimiento interanual del 45% que contrasta con el rezago de las financiaciones en pesos frente a la inflación.

No obstante, la reactivación del crédito a las familias enfrenta severas limitaciones debido a la cautela de las entidades financieras tras el aumento en los niveles de mora, lo que restringe el acceso al financiamiento para la compra de bienes durables como vehículos, electrodomésticos y tecnología.

Javier Milei junto a

Santiago Bausili. Foto: Clarín Fotografía

En paralelo, la autoridad monetaria conducida por Santiago Bausili busca avanzar en la remonetización de la economía a través del seguimiento del agregado «M2 transaccional«, proyectando una expansión gradual de la oferta de dinero para sostener las operaciones cotidianas del mercado.

Asignación Universal por Hijo, la única cobertura social que muestra un crecimiento real

El ritmo de esta expansión monetaria se mantiene moderado, tal como lo reflejó la última licitación del Tesoro, en la cual la tasa de refinanciación de vencimientos alcanzó el 100%, evitando una contracción adicional pero regulando la velocidad del flujo de liquidez hacia la plaza financiera.

Respecto a la capacidad de compra de la población, los indicadores señalan que la Asignación Universal por Hijo (AUH) es la única cobertura social que muestra un crecimiento real por encima de la dinámica inflacionaria, sosteniendo el piso de ingresos de los sectores más vulnerables.

Por el contrario, los salarios del sector privado formal apenas logran equiparar el índice general de precios y sufren el impacto de los reajustes en las tarifas de servicios públicos, mientras que los haberes jubilatorios continúan sin registrar una recuperación sustancial de su poder adquisitivo.

Con información de Infobae