Osvaldo Gross nos comparte los tips de su receta de cookies de avena, pasas y nueces

Lista de Ingredientes manteca/mantequilla: 160 gr azúcar orgánico: 250 gr azúcar blanca: 70 gr huevos: 2 harina 0000: 180 gr bicarbonato de sodio: ½ cdita. canela molida: 1 cdita. sal fina: 1 pizca avena arrollada: 200 gr nueces picadas: 80 gr pasas de uva: 120 gr

Preparación

Batir la manteca pomada con los dos azúcares hasta blanquear. Unir los huevos. Tamizar la harina con el bicarbonato. Agregar al batido junto con los secos, la avena y la canela. Formar una pasta y agregar las nueces y las pasas.

Unir y formar esa masa. Sacar porciones con una cuchara de helado (son unos 70 a 80 g por cookie). Debemos congelar las cookies antes de hornear para que no se extiendan mucho en la cocción. Congelar al menos una hora.

Retirar del frío. Poner en placa con papel bien espaciadas. Acomodar unas mitades de nueces en la superficie. Hornear a 180° C, en horno pre calentado, por 20 a 25 minutos. Salen blandas del horno y luego endurecen.

Tip

* Se les puede agregar cacao amargo. Para eso hay que reemplazar una cucharada de harina por una bien cargada de cacao.