Luego de completar las tres sesiones de entrenamientos libres, este sábado la actividad de la Fórmula 1 cierra con uno de los momentos más esperados del fin de semana: la clasificación del Gran Premio de Qatar. Antes, Franco Colapinto finalizó 16º en la tercera práctica libre Gran Premio de Qatar, tras haber conseguido un 15° lugar en la sesión anterior. Pierre Gasly, su compañero, fue 0.535s más rápido en la FP1 y terminó 10°. En el último entrenamiento del sábado, el francés debió finalizó dos puestos por encima del argentino.

En la última sesión de entrenamiento, Colapinto terminó 16°. El argentino marcó 1:25.638 en Lusail y quedó dos puestos por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que fue 14°. Kimi Antonelli lideró con 1:22.400 y completó el pleno en los entrenamientos antes de la clasificación, prevista para las 15 de Argentina.

El más rápido del viernes fue el campeón Kimi Antonelli, que firmó una vuelta de 1m23s077 con el Mercedes en la FP2. Por detrás de él se ubicaron su compañero George Russell y Lando Norris, a +0.127s y +0.445s, respectivamente. La sesión fue frenada dos veces con bandera roja: una para limpiar la pista y otra luego del despiste de Gasly.

A qué hora es y dónde ver la clasificación de la Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Qatar se disputará este sábado a partir de las 15:00, en el Circuito Internacional de Lusail. Allí, los pilotos buscarán quedarse con la pole position y definirán el orden de largada para la carrera principal del domingo.

Al igual que el resto de las sesiones del fin de semana, la clasificación se podrá seguir en vivo por Fox Sports y a través del servicio de streaming de Disney+ Premium.