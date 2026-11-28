El salón del Club Fernández Oro, escenario de la disputa entre la comisión directiva y la Cooperativa Blew It Rapha. Foto Gentileza.

La continuidad de las actividades de la Cooperativa Blew It Rapha en el salón del Club Fernández Oro quedó en el centro de una disputa entre ambas instituciones. Mientras la organización sostiene que realizó inversiones para recuperar las instalaciones y que cuenta con un acuerdo vigente hasta 2030, el club notificó la rescisión del comodato y reclama recuperar las instalaciones, al considerar que hubo incumplimientos de las condiciones pactadas.

Las diferencias incluyen el uso del salón para eventos, las inversiones realizadas en el edificio y el alcance de un convenio que el club habría firmado con una escuela privada de Fernández Oro. También hay versiones contrapuestas sobre un supuesto corte del suministro eléctrico.

Patricia González, secretaria de la cooperativa, asegura que la organización invirtió más de $35 millones (US$ 21.538 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación de este viernes) para acondicionar el espacio. La cooperativa sostiene que las obras fueron necesarias para recuperar un edificio que, según explicó su secretaria, está próximo a cumplir 100 años. Por otro lado, Daniel Molina, presidente del club, cuestiona tanto el cumplimiento del acuerdo como el estado actual de las instalaciones: “No hay un conflicto, hay una situación de incumplimiento”, planteó.

La postura del Club Fernández Oro: incumplimientos y rescisión del acuerdo

El presidente del Club Fernández Oro, Daniel Molina, en dialogo con Diario RÍO NEGRO, rechazó que se trate de un conflicto y planteó que la situación responde a incumplimientos.

Según explicó, el acuerdo contemplaba que la organización utilizara el espacio con fines no lucrativos y que no podía alquilar ni subalquilar el salón. “Ellos podían usar el lugar con fines no lucrativos y la señora (Patricia Gonzalez) subalquila el salón del club, no está autorizada para eso”, afirmó.

Molina también señaló que el contrato establecía la realización de obras de infraestructura y mejoras en los sanitarios que, según su versión, no se completaron. Además, sostuvo que el acuerdo contemplaba la posibilidad de rescindir el comodato con una notificación previa de 60 días.

En ese marco, indicó que la comisión directiva resolvió recuperar el salón y que la decisión fue respaldada en una reunión. Según detalló, de los 22 integrantes, participaron 20 y 18 votaron a favor de rescindir el acuerdo.

El presidente del club también cuestionó el estado actual de las instalaciones. “Nosotros le entregamos el salón impecable» sostuvo y manifestó que ahora el salón «está bastante detonado”. Si bien reconoció que la cooperativa realizó la instalación de gas, puso en duda el monto de las inversiones que reclama la organización.

Respecto del convenio con el colegio privado Virgen de Lourdes, Molina aseguró que el proyecto contempla otro sector del predio y que no involucra el salón que utiliza la cooperativa. Afirmó que es un terreno desierto que posee el club atrás de las instalaciones.

Por otra parte, negó que el club haya interrumpido el suministro eléctrico. “No hay corte de energía, el servicio de electricidad está funcionando correctamente”, sostuvo.

La cooperativa asegura que invirtió más de $35 millones

Patricia González, secretaria de la Cooperativa Blew It Rapha, explicó a Diario RÍO NEGRO que la organización comenzó a trabajar en el club en marzo de 2025 y que, desde entonces, se firmaron distintos acuerdos para ampliar las actividades y realizar mejoras en el espacio. Según relató, primero se estableció un contrato inicial, luego se firmó otro que habilitaba nuevas actividades y finalmente se acordó una prórroga para que la cooperativa pudiera acceder a un crédito destinado a continuar con las obras.

En ese sentido, aseguró que la organización realizó trabajos en los sanitarios, instaló gas y acondicionó sectores del salón. También sostuvo que cuentan con documentación, facturas y fotografías para respaldar los trabajos realizados.

La secretaria de la cooperativa defendió el uso del salón para eventos y actividades que generan ingresos: “Es un lugar bastante amplio, tiene gastos fijos y se tiene que autosustentar”, explicó.

En relación con la autorización para alquilar el salón, González aseguró que cuentan con documentos firmados por Molina que, según su interpretación, habilitaban esa modalidad. “Hay documentos legales donde él mismo firma. Se nos permite y nos autoriza a acceder al alquiler de todo el salón”, expresó. Además, señaló que cuando se utiliza el salón para un evento «no se entrega la llave, estamos continuamente cuidando el lugar«, afirmó.

También sostuvo que la cooperativa genera trabajo para más de 10 familias en cada evento y que por el espacio pasan muchas personas a través de las actividades deportivas, culturales y los eventos: «En dos años ese salón volvió a tener vida, volvieron a pasar chicos, volvió a pasar gente grande», afirmó.

La discusión por la electricidad y la situación judicial

Otro de los puntos de desacuerdo entre las partes está relacionado con el suministro eléctrico. González aseguró que, luego de que una carta documento llegara a Molina, el presidente del club habría interrumpido el servicio por decisión propia. Según indicó, la cooperativa realizó una denuncia policial y la electricidad fue restablecida. Molina, en cambio, negó que el club haya cortado el suministro y aseguró que el servicio funciona con normalidad.

La cooperativa también informó que llevó la documentación a sus abogados y que presentó una medida cautelar para intentar frenar la rescisión del acuerdo: «Estamos a la espera de ver cómo se determina esto», manifestó. Mientras tanto, las actividades continúan normalmente.

El Municipio sostiene que el contrato está vigente

El intendente de Fernández Oro, Gustavo Amati, manifestó el acompañamiento del Ejecutivo municipal a la Cooperativa Blew It Rapha y explicó que el Municipio interviene a través de las áreas de Comercio y Bromatología. Sin embargo, aclaró que no puede habilitar dos actividades diferentes en un mismo espacio.

En ese sentido, señaló que una escuela se acercó para consultar por la habilitación, pero que no pudo avanzar debido a la existencia de un contrato vigente entre el club y la cooperativa.

“Nosotros nos vamos a atar a ese contrato, a no ser que haya una rescisión de parte de la cooperativa o haya un cambio, pero hoy nos mantenemos firmes en que está el contrato vigente con la cooperativa y se debe respetar ese contrato”, expresó Amati.

Además, indicó que los abogados del Municipio y de la cooperativa mantienen conversaciones para intentar encontrar una salida. “Ya están trabajando en conjunto ambos abogados para tratar de destrabar esta terrible situación”, afirmó.

Al referirse a la conducción actual de la institución, el intendente también dejó una critica sobre la situación del club: «Lamento muchísimo en las manos de quien cayó el Club Fernández Oro«, expresó, en una declaración que apuntó a la gestión encabezada por Daniel Molina.

El comunicado de la Federación de Cooperativas de Río Negro

La Federación de Cooperativas de Río Negro (FeCoRN) expresó su respaldo a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Multi Espacio Blew It Rapha Ltda. La entidad sostuvo que la situación «trasciende una discusión por un inmueble», porque involucra fuentes de trabajo, inversiones, compromisos económicos y un espacio de encuentro para la comunidad. En ese sentido, recordó que los integrantes de la cooperativa realizaron refacciones con recursos propios y asumieron obligaciones financieras para recuperar las instalaciones. Además, respaldó el planteo de que el acuerdo de concesión continúa vigente hasta 2030.

Desde FeCoRN consideraron que las diferencias entre las partes deben resolverse «mediante el diálogo, los procedimientos legales y el respeto de los derechos y obligaciones». También manifestaron su preocupación por la interrupción del suministro eléctrico y advirtieron que «ninguna controversia institucional debería resolverse mediante medidas de hecho que pongan en riesgo fuentes de trabajo o impidan el funcionamiento de actividades comunitarias». El pronunciamiento se conoce en medio de la disputa por la restitución del salón, que ya llegó a la Justicia a partir de una medida cautelar solicitada por la cooperativa.

Por último, la Federación pidió a las autoridades del Club Fernández Oro que contribuyan a una solución institucional y reclamó la intervención de la Municipalidad para facilitar el diálogo entre las partes. «Defender el cooperativismo no significa reclamar privilegios. Significa exigir respeto por el trabajo organizado, los acuerdos asumidos y el esfuerzo colectivo», expresaron.