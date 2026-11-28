Para cuidar a la única población continental de elefantes marinos del sur, el gobierno de Chubut y organizaciones ambientalistas empezaron a colocar carteles informativos en las playas Bajo los Huesos y Santa Isabel. La idea es simple pero urgente: pedirles a vecinos y turistas que no se acerquen ni molesten a los animales en la costa.

«El trabajo articulado es fundamental para avanzar con la implementación de la nueva ley y definir estrategias viables. Después de la epidemia de gripe aviar, los elefantes marinos necesitan el compromiso de toda la comunidad«, dijo Julieta Campagna, coordinadora de conservación del paisaje Valdés de WCS Argentina.

La entidad acompaña técnicamente a la Secretaría de Ambiente de Chubut en esta campaña, que forma parte del programa Mar Patagónico Resiliente. La medida cumple con la Ley XI N°92, aprobada el año pasado para proteger a esta especie fuera de las reservas naturales, después de la mortandad de 2023.

Se colocaron cinco carteles en las playas de Chubut. (Foto: WCS Argentina).

«No molestar»: el plan para ordenar la costa en Chubut

Para evitar problemas, la cartelería que instaló la Dirección de Fauna y Flora Silvestre marca reglas claras para quienes visitan estos balnearios. Hay que mantenerse a más de 50 metros de distancia, nunca cruzarse entre los animales y el mar, evitar gritos o movimientos bruscos y no tirarles agua, comida, piedras ni ningún objeto para que se muevan.

Tampoco se puede bajar a la playa con perros, porque sus ladridos o mordeduras asustan a la fauna. Tampoco se puede circular en cuatriciclos o camionetas cerca de ellos, ya que el ruido y la velocidad los alteran.

Si alguien encuentra un animal enfermo o muerto, la indicación es no tocarlo y avisar rápido al teléfono 103 de la Red de Fauna Costera de Chubut.

Además de poner carteles, durante todo 2026 se hicieron charlas informativas en Puerto Madryn, Trelew y Rawson. Participaron guías de turismo, agencias, clubes de pesca, dueños de campos costeros y entes de turismo locales, con la idea de sumar aliados que repliquen estos cuidados entre quienes recorren la zona.

Al mismo tiempo, avanza el armado del futuro plan de manejo de la Ley XI N°92 en talleres donde se sientan a la misma mesa el Estado, científicos, productores rurales, pescadores y operadores turísticos. La próxima reunión será en diciembre y servirá para definir qué responsabilidades asumirá cada sector para convivir con los elefantes marinos sin ponerlos en riesgo.

La gripe aviar de 2023 dejó a la especie muy vulnerable en la Patagonia. (Foto: Valeria Falabella – WCS Argentina)

Lobos marinos en Chubut: un golpe que dejó a la especie al límite

Los nuevos carteles buscan resguardar a los ejemplares de Mirounga leonina, verdaderos gigantes de la fauna patagónica que pasan más del 90% de su vida en el mar. Cuando salen a las playas de Chubut, lo hacen para reproducirse o cambiar la piel. Durante esas semanas no comen nada y dependen por completo de la calma del lugar para ahorrar energía.

Según los relevamientos que WCS Argentina y el Conicet hacen desde hace cuarenta años, la colonia de elefantes marinos creció de forma pareja hasta 2023. Todo cambió ese año, cuando un brote de gripe aviar mató al 97% de las crías nacidas en Península Valdés: se perdieron unos 17 mil animales en la peor tragedia sanitaria registrada para esta especie en la región.

La población quedó en estado vulnerable y los científicos calculan que podría tardar hasta cien años en volver a los números anteriores a la epidemia. Por eso, cada temporada en la costa resulta clave y obliga a evitar cualquier molestia humana en las playas abiertas al público.

Cuando la gente o las mascotas se acercan demasiado, los animales entran en alerta y se estresan. Si un ejemplar levanta la cabeza seguido, emite sonidos o huye hacia el mar, el grupo entero se desordena. Eso puede terminar en peleas, aplastamientos o en la separación de una madre y su cría, algo gravísimo porque los cachorros necesitan mamar sin interrupciones durante sus primeros 23 días de vida.