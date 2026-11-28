Una prótesis sería la clave para resolver el femicidio de la mujer de 92 años en Cipolletti: su nieto es el único sospechoso

Una pierna ortopédica se convirtió en un elemento clave para resolver la investigación por el femicidio de una mujer de 92 años en Cipolletti, causa en la que está acusado su nieto, de 32 años. Durante la audiencia de formulación de cargos realizada este viernes, la fiscalía expuso que esa prótesis habría sido utilizada para perpetrar el ataque mortal y que su análisis pericial resulta determinante.

El imputado, identificado como Damián Bongiovani, tiene discapacidad motriz tras haber sido arrollado por un tren tiempo atrás en Neuquén, episodio en el que perdió una pierna y una mano. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la pieza ortopédica que utiliza es el elemento con el que se habría agredido a Florencia Ferreyra, de 92 años, hasta quitarle la vida durante la madrugada del pasado 21 de noviembre en un departamento del barrio 432 Viviendas que ambos compartían.

Contrapuntos por la prótesis y reconstrucción del hecho

En la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del defensor oficial Horacio Briges Doyhenard, pidió la devolución de la pierna ortopédica al considerarla parte del cuerpo de su asistido. La fiscalía se opuso a esa entrega al señalar que el objeto no podía restituirse porque habría sido el instrumento de la agresión fatal, por lo que permanece retenido y sujeto a pericias.

El juez de garantías Juan Pedro Puntel resolvió que la prótesis continúe bajo custodia judicial para ser peritada y determinar si fue usada en el ataque, mientras el sistema de Salud provee otra al imputado para desplazarse —quien ingresó a la sala con muletas—.

Según la teoría del caso expuesta por la fiscal Eugenia Vallejos, la fiscal adjunta Yesica Montenegro y el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, el crimen ocurrió entre las 22:00 del viernes 20 de noviembre y las 4:00 de la madrugada del sábado 21. La acusación indica que el sospechoso aprovechó el viaje del padre y la movilidad reducida de la víctima para entrar a su dormitorio con fines de robo, la golpeó —pese a que ella intentó defenderse y le provocó rasguños— y luego la sofocó, causándole múltiples fracturas que derivaron en su muerte. Tras el ataque, habría huido con dinero en efectivo, joyas, un teléfono celular y documentación personal de un familiar.

Acusación, prisión preventiva y plazos

Los representantes del Ministerio Público Fiscal imputaron a Bongiovani como presunto autor de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por haber sido cometido para asegurar otro delito (criminis causa) y por mediar violencia de género (femicidio), según los incisos 1, 7 y 11 del artículo 80 del Código Penal. Entre las evidencias mencionadas figuran el informe médico forense, el acta policial, pericias del Gabinete de Criminalística, relevamientos del Cuerpo de Investigación Judicial y alrededor de diez testimonios de vecinos y familiares que ubicaron al acusado en el lugar.

La defensa cuestionó que no se contemplara la discapacidad del imputado, solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos y pidió apartar los agravantes de criminis causa y femicidio. También rechazó el pedido de prisión preventiva por entender que no se acreditaron riesgos procesales y propuso, en su lugar, una tobillera de monitoreo satelital, presentaciones cada dos días ante la oficina judicial y prohibición de acercamiento a testigos y al domicilio del barrio 432 Viviendas.

Tras escuchar a las partes, el juez Puntel dio por formulados los cargos tal como los requirió la Fiscalía, ordenó un año de prisión preventiva y habilitó cuatro meses para la investigación penal preparatoria.