Palitos de anís con glaseado: un clásico de la panadería en casa

Lista de Ingredientes harina 0000: 250 gr levadura: 3 gr huevo: 1 azúcar: 50 gr leche: 80 ml manteca / mantequilla: 30 gr semillas de anís: 2 cdas. esencia de vainilla: 1 cda. glaseado: c/n

Preparación

En un bol colocar la harina, azúcar, levadura y semillas de anís. Mezclar un poco para incorporar y luego añadir la leche junto con el huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta incorporar todos los ingredientes y añadir la manteca (debe estar blanda). Hacer presión con las manos hasta formar una masa y luego amasar hasta obtener un bollo liso y parejo. Colocar en el bol, cubrir y dejar reposar 20 minutos.

Espolvorear harina sobre la mesa, colocar la masa y estirarla de forma rectangular con un palo hasta alcanzar unos 2 cm de espesor. Dividir la masa en dos, realizando un corte a lo largo y luego cortar tiras de unos 12×1,5cm. Enroscar cada tira y colocarla sobre una fuente para horno, apenas separadas entre sí. Cubrir y dejar leudar por 40 minutos.

Hornear a temperatura media (180º C) durante 10 minutos, hasta que doren. Retirar y dejar enfriar sobre la fuente.

Preparar un glaseado mezclando 100 gramos de azúcar impalpable y 25 ml de limón o agua. Pintar la superficie de cada palito, dejar secar y ya están listos para disfrutar.