Palitos de anís con glaseado: un clásico de la panadería en casa
El bocado justo para disfrutar con alguna infusión, así entramos en calor. La sugerencia es de @cuk_it.
Palitos de anís con glaseado: un clásico de la panadería en casa
El bocado justo para disfrutar con alguna infusión, así entramos en calor. La sugerencia es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 250 gr
levadura: 3 gr
huevo: 1
azúcar: 50 gr
leche: 80 ml
manteca / mantequilla: 30 gr
semillas de anís: 2 cdas.
esencia de vainilla: 1 cda.
glaseado: c/n
Preparación
En un bol colocar la harina, azúcar, levadura y semillas de anís. Mezclar un poco para incorporar y luego añadir la leche junto con el huevo y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta incorporar todos los ingredientes y añadir la manteca (debe estar blanda). Hacer presión con las manos hasta formar una masa y luego amasar hasta obtener un bollo liso y parejo. Colocar en el bol, cubrir y dejar reposar 20 minutos.
Espolvorear harina sobre la mesa, colocar la masa y estirarla de forma rectangular con un palo hasta alcanzar unos 2 cm de espesor. Dividir la masa en dos, realizando un corte a lo largo y luego cortar tiras de unos 12×1,5cm. Enroscar cada tira y colocarla sobre una fuente para horno, apenas separadas entre sí. Cubrir y dejar leudar por 40 minutos.
Hornear a temperatura media (180º C) durante 10 minutos, hasta que doren. Retirar y dejar enfriar sobre la fuente.
Preparar un glaseado mezclando 100 gramos de azúcar impalpable y 25 ml de limón o agua. Pintar la superficie de cada palito, dejar secar y ya están listos para disfrutar.
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