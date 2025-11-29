Pan dulce casero por Victoria Saldubehere: rico, fácil de hacer y rendidor

Lista de Ingredientes harina 0000: 800 gr levadura seca: 2 sobres azúcar: 150 gr sal: 1 pizca huevos: 5 manteca blanda: 200 gr esencia de vainilla: 1 cdita. de té esencia de pan dulce: 1 cdita. de té ralladura de naranja: 1 unidad ralladura de limón: 1 unidad miel: 1 cdita. leche tibia: 1 taza pasas, nueces, almendras o chips de chocolate: 600 gr

Preparación

Ponemos sobre la mesada, en forma de corona, todos los ingredientes secos (harina, levadura y sal). Aparte, en un bol, mezclamos los huevos con la miel, el azúcar, las ralladuras y las esencias. Esta mezcla la volcamos en el centro de la corona.

De a poco vamos armando la masa, incorporamos la leche de a poco (a veces no necesita tanta). Cuando la masa va tomando forma agregamos la manteca blanda y continuamos amasando. Van a notar que se pega en la mesada, eso está perfecto. Continuamos hasta que se despegue. Una vez lista la dejamos descansar en un bol tapada hasta que duplique su tamaño.

Preparamos los frutos. Lo ideal es que si hacemos 1 pan dulce de 1 kg, usemos 700 gr de masa y 300 de frutos secos o pueden ser chips de chocolate.

Desgasificamos la masa sobre la mesada, colocamos la fruta o el chocolate e incorporamos amasando. Cortamos 2 bollos de 1 kg o 4 de ½ kg y colocamos en sus respectivos moldes.

La preparación tiene que levar hasta que llegue o supere el filo del molde. Pintamos con huevo y llevamos a horno, pre calentado, a 180° C por 50 minutos a 1 hora si son los de 1 kilo. Si son los de ½ de 35 a 40 minutos. Para saber si están listos, lo mejor es pincharlos en el centro con un palito de brochet, si sale limpio ya está.

Lo ideal es esperar a que enfríen para cortarlos. Se pueden freezar por 3 meses. Podemos decorar con glasé de limón, cerezas al marraschino, quinotos en almíbar, frutos secos, higos o simplemente bañarlos en chocolate semiamargo derretido.