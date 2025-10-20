Pancitos de queso: esponjosos y rendidores

Lista de Ingredientes fécula de mandioca: 500 gr sal: 12 gr polvo de hornear: 1 cdita. leche: 200 ml agua: 100 ml vinagre de alcohol: 1 cdita. aceite neutro: 100 ml queso duro: 330 gr huevos: 2 pimienta (opcional): 1 pizca

Preparación

Precalentar el horno a 200° C (fuerte).

Colocar en un bol la fécula de mandioca, la sal, pimienta y el polvo de hornear. En una ollita volcar el agua, la leche y el aceite. Llevar a hervor. Volcar sobre los secos y mezclar. Cuando entibie integrar los huevos y el queso.

Volcar sobre mesada aceitada, formar bolitas de 30 gramos y colocar en placa con papel manteca engrasado. Rociar con agua y hornear 20-25 minutos, hasta que dore.