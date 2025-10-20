SUSCRIBITE
25 min
Yo Como

Pancitos de queso: esponjosos y rendidores

Con esta receta salen 45 unidades más o menos y son ideales para acompañar con mates. La propuesta es de @pedrolambertini.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

fécula de mandioca: 500 gr

sal: 12 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

leche: 200 ml

agua: 100 ml

vinagre de alcohol: 1 cdita.

aceite neutro: 100 ml

queso duro: 330 gr

huevos: 2

pimienta (opcional): 1 pizca

Preparación

Precalentar el horno a 200° C (fuerte).

Colocar en un bol la fécula de mandioca, la sal, pimienta y el polvo de hornear. En una ollita volcar el agua, la leche y el aceite. Llevar a hervor. Volcar sobre los secos y mezclar. Cuando entibie integrar los huevos y el queso.

Volcar sobre mesada aceitada, formar bolitas de 30 gramos y colocar en placa con papel manteca engrasado. Rociar con agua y hornear 20-25 minutos, hasta que dore.


Preparación

