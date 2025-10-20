Pancitos de queso: esponjosos y rendidores
Con esta receta salen 45 unidades más o menos y son ideales para acompañar con mates. La propuesta es de @pedrolambertini.
Lista de Ingredientes
fécula de mandioca: 500 gr
sal: 12 gr
polvo de hornear: 1 cdita.
leche: 200 ml
agua: 100 ml
vinagre de alcohol: 1 cdita.
aceite neutro: 100 ml
queso duro: 330 gr
huevos: 2
pimienta (opcional): 1 pizca
Preparación
Precalentar el horno a 200° C (fuerte).
Colocar en un bol la fécula de mandioca, la sal, pimienta y el polvo de hornear. En una ollita volcar el agua, la leche y el aceite. Llevar a hervor. Volcar sobre los secos y mezclar. Cuando entibie integrar los huevos y el queso.
Volcar sobre mesada aceitada, formar bolitas de 30 gramos y colocar en placa con papel manteca engrasado. Rociar con agua y hornear 20-25 minutos, hasta que dore.
Comentarios