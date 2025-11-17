Papas rellenas con bolognesa gratinadas, una receta bomba que sorprende

Lista de Ingredientes papas medianas: 6 aceite de oliva: c/n sal, pimenta y nuez moscada: a gusto crema de leche: 100 ml PARA LA BOLOGNESA: -- carne picada: 800 gr cebollas: 2 zanahoria: 1 morrones: 2 ajo: 2 dientes cebolla de verdeo: 2 extracto de tomate: 1 cda. vino tinto: 100 ml tomate triturado: 200 ml ají molido: 2 cdas. queso rallado: a gusto

Preparación

Cocinar las papas con cáscara en una asadera en el horno previamente pinchadas con un tenedor para que no se exploten hasta que estén bien tiernas.

Para la bolognesa vamos a picar todos los vegetales en cubos pequeños. Cortar la carne en cubos, pasar por una picadora de carne o comprar carne picada lista. Comenzar la cocción en una olla con aceite de oliva y solo la carne.

Una vez que cambie de color, agregar el extracto de tomate, el ajo y cocinar unos segundos más. Luego incorporar el resto de los vegetales sal y pimienta. Agregar el vino tinto dejar unos minutos para que el vino rompa hervor y de esa manera evapore parte del alcohol. Luego incorporar el ají molido y el tomate triturado, cocinar 15 a 20 minutos según la cantidad de boloñesa que se prepare.

Para el armado hay que cortar una tapa de la papa, ahuecar con ayuda de una cuchara. Toda la papa que se extrae mezclarlas junto con sal pimienta, nuez moscada, crema de leche y aceite de oliva. Hacerla puré y colocar en una manga con pico rizado.

Rellenar las papas con la bolognesa y cubrir con el puré de papa que está en la manga, incorporar un poco de queso rallado, aceite de oliva y llevar a un horno a gratinar.