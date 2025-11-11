Paso a paso: bizcochitos agridulces caseros y muy crocantes

Lista de Ingredientes harina 0000: 300 gr manteca: 100 gr sal: 2 gr levadura fresca: 15 gr agua tibia: 100 gr huevo: 1 azúcar: c/n

Preparación

En la mesa de trabajo vamos a colocar la harina, la sal y le hacemos hueco. Allí agregamos la manteca cortada en cubos y vamos a hacer un arenado. Teniendo esa consistencia, vamos a disolver la levadura en un poco de agua tibia. Integramos y amasamos hasta que se forme un bollo liso. Dejar descansar una media hora.

Con la masa relajada vamos a estirar hasta que quede finita. Pincelamos toda la superficie con huevo y se espolvoreamos con bastante azúcar. Cortamos en cuadraditos, para aprovechar toda la masa y los acomodamos, uno al lado del otro, en una placa con papel manteca (para que no se peguen).

Llevamos a horno, precalentado, a 180° C por 10/12 minutos o hasta que estén dorados.