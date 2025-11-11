Paso a paso: bizcochitos agridulces caseros y muy crocantes
Una receta más que fácil para llegar a un preparado delicioso. La sugerencia es de @esteficolombo.
Paso a paso: bizcochitos agridulces caseros y muy crocantes
Una receta más que fácil para llegar a un preparado delicioso. La sugerencia es de @esteficolombo.
Lista de Ingredientes
harina 0000: 300 gr
manteca: 100 gr
sal: 2 gr
levadura fresca: 15 gr
agua tibia: 100 gr
huevo: 1
azúcar: c/n
Preparación
En la mesa de trabajo vamos a colocar la harina, la sal y le hacemos hueco. Allí agregamos la manteca cortada en cubos y vamos a hacer un arenado. Teniendo esa consistencia, vamos a disolver la levadura en un poco de agua tibia. Integramos y amasamos hasta que se forme un bollo liso. Dejar descansar una media hora.
Con la masa relajada vamos a estirar hasta que quede finita. Pincelamos toda la superficie con huevo y se espolvoreamos con bastante azúcar. Cortamos en cuadraditos, para aprovechar toda la masa y los acomodamos, uno al lado del otro, en una placa con papel manteca (para que no se peguen).
Masas secas hechas en casa en poco tiempo
Llevamos a horno, precalentado, a 180° C por 10/12 minutos o hasta que estén dorados.
Comentarios