Paso a paso: cómo lograr unos pancakes clásicos bien esponjosos y húmedos

Lista de Ingredientes harina leudante: 200 gr azúcar común: 60 gr huevos: 2 leche descremada: 250 ml esencia de vainilla (opcional): 1 cdita. manteca derretida: 60 gr

Preparación

En el orden de los ingredientes, ir colocando todo en un bol, mezclando de a poco con un tenedor. No hace falta batir, solo mezclar de a poco. Empezar con harina y azúcar, agregamos de a poco la leche desde el centro del bol para ir integrando el líquido a los secos. Por último 1 huevo a la vez. Cuando no haya grumos, agregar la manteca derretida y la esencia de vainilla.

Dejar reposar, mínimo 15 minutos, en la heladera o de un día para otro, mejor aún. Cocinar en sartén antiadherente con un poco de rocío vegetal o aceite esparcido con una servilleta de papel. Colocar la mezcla siempre con el mismo cucharón (misma cantidad de masa) a fuego medio ya con la sartén caliente.

Cuando comience a burbujear y los bordes estén firmes, dar vuelta y cocinar unos segundos más. Que no se sobre cocine, para que queden húmedos y esponjosos. Una vez listos se pueden acompañar con queso untable, miel, dulce de leche, salsa de chocolate o solos! Se pueden frezar por 3 meses, guardándolos en un bolsa hermética.