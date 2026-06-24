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10 min cronometro
Yo Como

Pepas caseras, al estilo Osvaldo Gross, para el desayuno o la merienda

Un bocado con el dulzor justo para disfrutar solo o compartir. La sugerencia es del maestro @osvaldo_gross.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Pepas caseras, al estilo Osvaldo Gross, para el desayuno o la merienda

Un bocado con el dulzor justo para disfrutar solo o compartir. La sugerencia es del maestro @osvaldo_gross.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

azúcar: 125 gr

manteca: 125 gr

huevo: 1

yema: 1

ralladura de limón: 1 unidad

harina: 280 gr

esencia de vainilla: 1 cda.

polvo de hornear: 1 cdita.

dulce de membrillo: 200 gr

Preparación

Batir la manteca con el azúcar, la ralladura y la vainilla. Agregar el huevo y la yema. Unir la harina y polvo leudante, tamizados. Formar una masa tierna. La cantidad de harina varía en función del tamaño del huevo. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos, envuelta en film.

Hacer cilindros con la masa y cortar de 1 cm de espesor. Apoyar las masitas sobre una placa enmantecada. Hacer un hueco en el centro y colocar una cucharita de dulce de membrillo.

Hornear, en horno pre calentado, a 180° C por 10 minutos. También pueden hacerse con dulce de leche repostero, batata o frambuesas.


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