Pepas caseras, al estilo Osvaldo Gross, para el desayuno o la merienda
Un bocado con el dulzor justo para disfrutar solo o compartir. La sugerencia es del maestro @osvaldo_gross.
Pepas caseras, al estilo Osvaldo Gross, para el desayuno o la merienda
Un bocado con el dulzor justo para disfrutar solo o compartir. La sugerencia es del maestro @osvaldo_gross.
Lista de Ingredientes
azúcar: 125 gr
manteca: 125 gr
huevo: 1
yema: 1
ralladura de limón: 1 unidad
harina: 280 gr
esencia de vainilla: 1 cda.
polvo de hornear: 1 cdita.
dulce de membrillo: 200 gr
Preparación
Batir la manteca con el azúcar, la ralladura y la vainilla. Agregar el huevo y la yema. Unir la harina y polvo leudante, tamizados. Formar una masa tierna. La cantidad de harina varía en función del tamaño del huevo. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos, envuelta en film.
Hacer cilindros con la masa y cortar de 1 cm de espesor. Apoyar las masitas sobre una placa enmantecada. Hacer un hueco en el centro y colocar una cucharita de dulce de membrillo.
Hornear, en horno pre calentado, a 180° C por 10 minutos. También pueden hacerse con dulce de leche repostero, batata o frambuesas.
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