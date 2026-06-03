Cómo hacer tortas fritas criollas: secretos para una masa inflada y crocante en casa

Sobre todo en estos días de lluvia, como los que atravesamos ahora, la elaboración de tortas fritas criollas se ha consolidado como el ritual gastronómico por excelencia, una costumbre que se remonta a la época de la Colonia.

Según la tradición, el origen de este plato típico de tortas fritas —compartido con Chile y Uruguay— se vincula a la recolección de agua de lluvia, considerada más pura en tiempos donde el acceso al agua potable era limitado.

Hoy, las tortas fritas criollas representan una preparación noble y sencilla que requiere pocos ingredientes básicos de la alacena, ofreciendo una opción reconfortante para la merienda en los hogares.

Cómo hacer tortas fritas criollas: el secreto del amasado y la formación de ampollas

Para entender cómo hacer tortas fritas criollas con éxito, la clave técnica reside en el tratamiento mecánico de la masa.

El proceso comienza colocando medio kilogramo de harina cernida en un bol , disponiendo en el centro cuatro cucharadas de grasa o manteca a temperatura ambiente .

comienza colocando , disponiendo en el a . La técnica consiste en integrar los ingredientes, agregando paulatinamente media taza de agua con sal hasta formar un bollo.

El diferencial de las tortas fritas criollas de calidad profesional es el amasado enérgico: se debe trabajar la masa hasta que aparezcan ampollas en la superficie, señal de una correcta hidratación y desarrollo de la estructura.

Un paso innegociable es el reposo posterior, de una a dos horas antes de formar las piezas, y pincharlas con un tenedor, lo que permite que el gluten se relaje y la masa no se contraiga al entrar en contacto con el calor.

Ingredientes clave: qué necesitás para tus tortas fritas criollas caseras

La lista de elementos para esta preparación destaca por su minimalismo, además de por el uso de grasas que definen el sabor «criollo» tradicional. Para hacer tortas fritas criollas, necesitás:

Base: 1/2 kg de harina (común o leudante para mayor esponjosidad).

Materia grasa: 4 cucharadas de grasa o manteca para el bollo.

Líquidos y sabor: 1/2 taza de agua y 2 cucharaditas de sal.

Medio de cocción: Aceite o grasa de vaca en cantidad necesaria para freír.

Organismos de salud sugieren que, aunque la fritura es el método clásico, las tortas fritas criollas se pueden adaptar utilizando harina integral o métodos de cocción alternativos para quienes buscan una opción más liviana.

No obstante, el toque final ineludible de la receta tradicional es el espolvoreado con azúcar molida apenas las piezas salen de la olla.

Cómo hacer tortas fritas criollas: técnica de fritura y pautas de seguridad alimentaria en el hogar

Al finalizar el reposo y armado de tus tortas fritas criollas, el manejo del aceite o la grasa es el factor crítico para evitar que queden pesadas.

Es fundamental freírlas en abundante medio graso muy caliente; esto asegura que la masa se selle rápidamente, y evita que se absorba aceite en exceso. Una vez doradas, se deben retirar con espumadera y colocar sobre papel absorbente para eliminar el excedente de grasa.

Para una merienda segura en familia, es vital manipular el fuego con precaución y evitar el sobrecalentamiento de la grasa.

Las tortas fritas criollas resultan el acompañamiento ideal para un mate amargo o una chocolatada para los más chicos, transformando una tarde común en un encuentro con nuestras raíces gastronómicas más profundas.