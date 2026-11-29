El pionono suele aparecer entre las primeras preparaciones que se sirven en las cenas de Navidad y Año Nuevo. Se puede preparar con anticipación, cortar en porciones y combinar con distintos ingredientes, una ventaja cuando la cocina se llena de platos para organizar.

Para quienes este año quieren cambiar el relleno de siempre, hay opciones que combinan verduras, carnes, quesos y otros ingredientes que aportan sabor sin complicar demasiado la preparación. La clave está en lograr un relleno húmedo, pero que no sea demasiado líquido, para que el pionono pueda enrollarse sin romperse.

Estas tres alternativas permiten variar la presentación y sumar sabores diferentes a la mesa de las fiestas.

Pionono de pollo y vegetales

Una alternativa que combina pollo con vegetales y una base cremosa. Es una buena manera de sumar color al plato y aprovechar ingredientes que suelen estar disponibles en casa.

Ingredientes:

1 pionono salado.

1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada.

1 zanahoria rallada.

½ morrón rojo picado bien pequeño.

3 cucharadas de queso crema.

2 cucharadas de mayonesa.

Sal y pimienta.

Paso a paso:

Cocinar el pollo, dejarlo enfriar y desmenuzarlo. Mezclar en un recipiente el pollo con la zanahoria, el morrón, el queso crema y la mayonesa. Condimentar con sal y pimienta. Extender el relleno sobre el pionono, distribuirlo sin llegar a los bordes y enrollar. Envolver y llevar a la heladera antes de cortar.

Pionono de atún con huevo y verdeo

El atún es uno de los ingredientes que funciona bien en preparaciones frías. En esta versión, el huevo duro y la cebolla de verdeo le aportan textura y sabor, mientras que la mayonesa ayuda a unir el relleno.

Ingredientes:

1 pionono salado.

2 latas de atún escurrido.

2 huevos duros.

2 cucharadas de mayonesa.

1 cebolla de verdeo.

1 cucharada de queso crema.

Sal y pimienta.

Paso a paso:

Desmenuzar el atún y picar los huevos duros. Cortar finamente la cebolla de verdeo. Mezclar todos los ingredientes con la mayonesa y el queso crema. Extender sobre el pionono y enrollar con cuidado. Refrigerar hasta servir.

Pionono de queso, tomates secos y rúcula

Los tomates secos tienen un sabor intenso que combina con la suavidad del queso y el toque fresco de la rúcula. Esta propuesta es una opción diferente para quienes prefieren un relleno sin carne.

Ingredientes:

1 pionono salado.

200 g de queso crema.

100 g de tomates secos hidratados.

1 puñado de rúcula fresca.

50 g de queso rallado, opcional.

Pimienta a gusto.

Paso a paso:

Hidratar los tomates secos si es necesario y cortarlos en tiras. Mezclar el queso crema con el queso rallado y la pimienta. Distribuir la mezcla sobre el pionono. Agregar los tomates secos y las hojas de rúcula previamente lavadas y secas. Enrollar, refrigerar y cortar en rodajas antes de llevar a la mesa.

Un consejo: para que el pionono llegue en buenas condiciones a la mesa, conviene prepararlo con anticipación, envolverlo bien y mantenerlo refrigerado. El corte se realiza mejor cuando está frío, ya que permite obtener rodajas más prolijas.