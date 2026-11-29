Un marcado contraste de temperaturas marcará el escenario meteorológico de los próximos días en el país. Mientras el centro y el norte enfrentan jornadas muy calurosas con máximas cercanas a los 38 °C, la Patagonia muestra un panorama dividido entre su franja norte y el extremo sur, donde ya se presentan condiciones inestables y precipitaciones.

Según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la región atraviesa dos situaciones bien definidas en el corto plazo. En el norte y centro patagónico, provincias como Neuquén, Río Negro y Chubut presentan cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias, acompañado por temperaturas cálidas durante el fin de semana.

En zonas del norte rionegrino y en la provincia de La Pampa, el calor se siente con mayor intensidad, con registros máximos de entre 36 °C y 38 °C en el área pampeana.

En el extremo sur, en cambio, el panorama oficial muestra un desmejoramiento marcado sobre el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, con cielos cubiertos y lluvias.

Cómo será la temperatura en Río Negro y Neuquén

El avance de un sistema frontal provocará un cambio significativo en las condiciones del tiempo entre el lunes y el miércoles:

Lunes y martes: Desde el inicio de la semana comenzarán a desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas desde la capital neuquina, con extensión hasta el este de Río Negro. El martes será la jornada con mayor cobertura de lluvias en la franja patagónica, centro y norte del país, dando inicio al descenso de las temperaturas máximas en el sur de la región pampeana.

Desde el inicio de la semana comenzarán a desarrollarse chaparrones y tormentas aisladas desde la capital neuquina, con extensión hasta el este de Río Negro. El martes será la jornada con mayor cobertura de lluvias en la franja patagónica, centro y norte del país, dando inicio al descenso de las temperaturas máximas en el sur de la región pampeana. Miércoles y jueves: Se sentirá el mayor alivio térmico. En el norte de la Patagonia y el centro del país, las máximas caerán más de 10 grados respecto del fin de semana, ubicándose en torno a los 20 °C y 25 °C en el área pampeana y bonaerense. Hacia el jueves, el aire fresco se afianzará desde temprano, con mínimas que incluso podrían perforar los 10 °C en el centro y sur de Buenos Aires.

Se sentirá el mayor alivio térmico. En el norte de la Patagonia y el centro del país, las máximas caerán más de 10 grados respecto del fin de semana, ubicándose en torno a los en el área pampeana y bonaerense. Hacia el jueves, el aire fresco se afianzará desde temprano, con mínimas que incluso podrían perforar los en el centro y sur de Buenos Aires. Viernes: El alivio será transitorio para el norte patagónico. Hacia el cierre de la semana, el aire cálido volverá a ganar terreno sobre la región y en sectores de Río Negro las temperaturas máximas volverían a superar los 33 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en diversos sectores de la Patagonia y el país.

Qué ocurrirá en el resto del país

Entre el domingo y el lunes, las altas temperaturas se irán desplazando hacia el norte argentino, con registros cercanos a los 37 °C en Santiago del Estero y el oeste de Chaco. A medida que avance la semana, el calor perderá intensidad en la franja central, pero se mantendrá elevado en sectores del norte antes del ingreso de aire más fresco.

El martes será la jornada con mayor extensión de lluvias sobre el centro y el noreste del país, alcanzando áreas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y el norte argentino. En sectores de Chaco se estiman acumulados de entre 20 y 40 milímetros, mientras que en partes de Formosa podrían rondar entre 10 y 20 milímetros, con una distribución irregular que variará según dónde se desarrollen los núcleos de tormenta.

El alivio térmico llegará de manera más marcada hacia el jueves sobre el Litoral y el norte del territorio nacional, con un descenso de las máximas respecto de los valores registrados al inicio de la semana. En provincias como Chaco y Corrientes las tardes serán más moderadas, mientras que en el noroeste y norte argentino aún podrán persistir chaparrones en algunos sectores.