Pochoclos de chipa: bien aireados y crocantes para el picoteo
Listos para atacar una serie cualquier día de la semana. La propuesta es de @agusvivesbakes.
Pochoclos de chipa: bien aireados y crocantes para el picoteo
Listos para atacar una serie cualquier día de la semana. La propuesta es de @agusvivesbakes.
Lista de Ingredientes
fécula de mandioca: 500 gr
huevos: 3
manteca: 70 gr
agua (jugo de naranja o leche): 100 cc
queso rallado: 200 gr
sal: 1 pizca
Preparación
Para unir la masa vamos a necesitar la manteca a temperatura ambiente y el líquido nos va a ayudar a terminar de unirla. Si sentís que le falta agua, o el líquido elegido, se le puede agregar un poquito más.
Ahora ¿cómo logramos el efecto pochoclo? Vamos a estirar la masa en tiras y amasar (casi te diría como si estuviésemos haciendo ñoquis). Lo llevamos a una placa con antiadherente o aceite (lo que más fácil y práctico te sea).
De ahí a horno precalentado a 200° C y horneamos por 15 minutos. ¡Listo!
Tip a tener en cuenta
Los bollos de chipa se pueden guardar crudos en el freezer por dos meses y los sacas directo para el horno. Se hacen en 25 minutos
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