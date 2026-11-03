Pochoclos de chipa: bien aireados y crocantes para el picoteo

Lista de Ingredientes fécula de mandioca: 500 gr huevos: 3 manteca: 70 gr agua (jugo de naranja o leche): 100 cc queso rallado: 200 gr sal: 1 pizca

Preparación

Para unir la masa vamos a necesitar la manteca a temperatura ambiente y el líquido nos va a ayudar a terminar de unirla. Si sentís que le falta agua, o el líquido elegido, se le puede agregar un poquito más.

Ahora ¿cómo logramos el efecto pochoclo? Vamos a estirar la masa en tiras y amasar (casi te diría como si estuviésemos haciendo ñoquis). Lo llevamos a una placa con antiadherente o aceite (lo que más fácil y práctico te sea).

De ahí a horno precalentado a 200° C y horneamos por 15 minutos. ¡Listo!

Tip a tener en cuenta

Los bollos de chipa se pueden guardar crudos en el freezer por dos meses y los sacas directo para el horno. Se hacen en 25 minutos