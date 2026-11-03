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15 min cronometro
Yo Como

Pochoclos de chipa: bien aireados y crocantes para el picoteo

Listos para atacar una serie cualquier día de la semana. La propuesta es de @agusvivesbakes.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Pochoclos de chipa: bien aireados y crocantes para el picoteo

Listos para atacar una serie cualquier día de la semana. La propuesta es de @agusvivesbakes.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

fécula de mandioca: 500 gr

huevos: 3

manteca: 70 gr

agua (jugo de naranja o leche): 100 cc

queso rallado: 200 gr

sal: 1 pizca

Preparación

Para unir la masa vamos a necesitar la manteca a temperatura ambiente y el líquido nos va a ayudar a terminar de unirla. Si sentís que le falta agua, o el líquido elegido, se le puede agregar un poquito más.

Ahora ¿cómo logramos el efecto pochoclo? Vamos a estirar la masa en tiras y amasar (casi te diría como si estuviésemos haciendo ñoquis). Lo llevamos a una placa con antiadherente o aceite (lo que más fácil y práctico te sea).

De ahí a horno precalentado a 200° C y horneamos por 15 minutos. ¡Listo!

Tip a tener en cuenta

Los bollos de chipa se pueden guardar crudos en el freezer por dos meses y los sacas directo para el horno. Se hacen en 25 minutos


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