Los originales souvenirs de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: «Ni en pedo me caso»

El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat sigue revelando detalles que sorprenden a sus seguidores. Después de celebrar una ceremonia íntima el sábado 31 de octubre en una casona de San Telmo, comenzaron a circular imágenes de los particulares recuerdos que la pareja preparó para sus invitados. Lejos de elegir los tradicionales souvenirs de boda, apostaron por el humor, la ironía y las frases que marcaron su relación.

Según publicó Ciudad Magazine, algunos de los invitados compartieron en sus redes sociales fotografías de los regalos que recibieron durante la celebración. Entre ellos aparecieron remeras blancas y encendedores personalizados, con mensajes que rápidamente llamaron la atención por sus referencias a la historia de los recién casados.

La frase de Lali Espósito que terminó convertida en un souvenir de su boda

Uno de los regalos más comentados fue una remera blanca con la inscripción «Ni en pedo me caso», que mostró Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro Rosemblat.

La elección no fue casual. La frase había sido pronunciada por Lali Espósito en septiembre de 2025, cuando le preguntaron por la posibilidad de contraer matrimonio.

En aquel momento, la cantante había descartado la idea de casarse. Sin embargo, poco más de un año después, terminó dando el sí y decidió recuperar aquellas palabras para convertirlas en uno de los recuerdos más divertidos de la fiesta.

«Yo fui al casamiento del novio de Lali»: el otro regalo que sorprendió

Otro de los souvenirs que se viralizó fue un encendedor blanco con la frase «Yo fui al casamiento del novio de Lali».

El regalo fue mostrado por Felu Boetto, uno de los invitados, y reflejó el sentido del humor de la pareja.

El mensaje jugó con la enorme popularidad de la cantante y con la manera en que muchas veces se identifica públicamente a Pedro Rosemblat como su pareja.

Además, los recuerdos incluyeron las iniciales «L y P», un detalle que también apareció en otros elementos de la celebración.

Una boda íntima, con humor y guiños a su historia de amor

Lali y Pedro eligieron casarse el 31 de octubre, una fecha especialmente significativa para ambos, ya que se conocieron durante una fiesta de Halloween en 2023.

La celebración se realizó en Casa Carlos, una casona del barrio porteño de San Telmo, con familiares y amigos cercanos.

Aunque intentaron mantener la intimidad del festejo, las publicaciones de algunos invitados permitieron conocer detalles de la fiesta, entre ellos la torta preparada por Damián Betular y los originales regalos.

Con estos souvenirs, Lali Espósito y Pedro Rosemblat demostraron que el humor también fue protagonista de su casamiento, al transformar sus propias declaraciones y la exposición mediática en recuerdos de una noche especial.