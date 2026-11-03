El Puma Rodríguez frenó en seco a Joaquín Levinton en Es mi sueño: «Los niños no hablan»

Un inesperado cruce entre el Puma Rodríguez y Joaquín Levinton sorprendió durante la emisión del lunes 2 de noviembre de Es mi sueño, el programa que conduce Guido Kaczka por El Trece. Lo que comenzó como una devolución artística terminó convirtiéndose en un incómodo ida y vuelta entre los músicos, que intercambiaron comentarios frente a sus compañeros del jurado.

Según informó La 100, el episodio ocurrió después de una presentación de Lizard junto a dos participantes del certamen. Mientras el cantante venezolano analizaba la actuación, el líder de Turf intervino para sumar su opinión. La interrupción no pasó inadvertida y provocó una respuesta tajante del Puma, quien le reclamó que respetara su turno para hablar.

Qué pasó entre el Puma Rodríguez y Joaquín Levinton en Es mi sueño

Todo comenzó cuando Abel Pintos destacó la presentación de las participantes y llegó el momento de escuchar la devolución del Puma Rodríguez.

El artista venezolano puso el foco en la presencia escénica de Lizard y señaló que sus movimientos le llamaban especialmente la atención.

Sin embargo, antes de que pudiera terminar su análisis, Joaquín Levinton lo interrumpió para coincidir con su observación.

El cantante de Turf comentó que, en algunas presentaciones, los movimientos de las piernas y el torso no parecen coordinados, aunque destacó que esa noche Lizard había conseguido una mejor conexión corporal.

La intervención generó un intercambio entre los integrantes del jurado, que comenzaron a opinar sobre el desempeño del influencer.

Pero el Puma Rodríguez decidió ponerle un freno a la conversación.

«Los niños no hablan»: la frase del Puma Rodríguez que sorprendió a Joaquín Levinton

Visiblemente molesto por las interrupciones, el cantante venezolano se dirigió directamente a su compañero.

«Es mi devolución», le advirtió el Puma Rodríguez, dejando en claro que todavía no había terminado de hablar.

Lejos de quedarse callado, Joaquín Levinton respondió con ironía: «Perdón, papi».

La contestación provocó una nueva reacción del artista, que lanzó una frase contundente:

«Cuando hablan los mayores, los niños no hablan».

El líder de Turf volvió a responderle con humor y cierta provocación: «Cómo te imponés, mirá cómo sos».

El intercambio generó un momento de tensión en el estudio y dejó momentáneamente en segundo plano la evaluación de los participantes.

Cómo terminó el cruce entre el Puma Rodríguez y Joaquín Levinton

Después del inesperado ida y vuelta, el Puma Rodríguez retomó su devolución a Lizard y continuó analizando su desempeño sobre el escenario.

El cantante reconoció que los movimientos del influencer captaban permanentemente su atención, aunque no tenía del todo claro si eso resultaba positivo para la presentación.

Incluso le sugirió que podría aprovechar su capacidad para desenvolverse en espectáculos de discoteca.

De esta manera, la tensión quedó atrás y el programa continuó con las devoluciones del jurado.

El episodio volvió a mostrar las diferencias de personalidad entre el Puma Rodríguez y Joaquín Levinton, dos artistas de generaciones y estilos musicales distintos que comparten el jurado del ciclo conducido por Guido Kaczka.