Visita del papa León XIV: el Congreso busca destrabar las discusiones sobre discapacidad y ludopatía

La visita del papa León XIV a la región genera repercusiones políticas directas en el Congreso de la Nación, donde la Cámara alta comenzó a acelerar dos expedientes largamente reclamados por organizaciones sociales, especialistas y espacios opositores.

El primer movimiento se concentra en el área de discapacidad, un sector que atravesó semanas de máxima tensión tras la presentación del proyecto de Presupuesto 2027 y un ajuste que generó rechazo incluso dentro de los bloques oficialistas y dialoguistas.

Ante ese panorama, la Iglesia Católica intervino con gestos directos y reuniones con funcionarios nacionales para exigir una respuesta que garantice el pago de deudas y la sustentabilidad del sistema para el próximo año.

La presión política desembocó en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo debió ceder y tejer acuerdos con la oposición para aprobar el texto de la nueva ley por una abrumadora mayoría de 237 votos a favor.

El debate en el Senado y el regreso del proyecto sobre apuestas online

El interés parlamentario se trasladó al Senado, que prevé emitir dictamen en plenario de comisiones para intentar sancionar la ley de discapacidad antes de que concluya el período de sesiones ordinarias a fines de noviembre.

Pese a la voluntad política expresada, persisten ciertas dudas operativas en la Cámara alta debido a la convocatoria en una semana de menor actividad legislativa y al viaje de algunos parlamentarios por compromisos internacionales. En paralelo, se logró rescatar del olvido el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, una iniciativa que acumulaba dos años cajoneada tras su media sanción en Diputados.

La convergencia de estos temas en el recinto expone cómo la llegada del Sumo Pontífice alteró los tiempos y las prioridades de una clase política que busca mostrar respuestas concretas ante una demanda social cada vez más urgente.

La semana pasada, el pleno del Senado aprobó por unanimidad una moción de preferencia para asegurar el debate de la norma antes de que pierda estado parlamentario a fines de este mes, evitando así que quede archivada definitivamente.

La reactivación del expediente se produce luego de una serie de fuertes advertencias públicas por parte de la jerarquía eclesiástica, que denunció presiones y maniobras de sectores con grandes intereses económicos para frenar la normativa.