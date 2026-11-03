«El país será recompensado»: la titular del FMI destacó la disciplina fiscal de la Argentina y elogió el rumbo económico

En el marco de la Conferencia Internacional de Banca 2026 organizada por el Banco Santander en Boadilla del Monte, España, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó el desempeño económico de Argentina y también resaltó su consolidación en materia de equilibrio presupuestario tras haber atravesado situaciones de crisis.

Kristalina Georgieva sobre el rumbo económico de Argentina

De acuerdo a las declaraciones recogidas y difundidas por el sitio Infobae, la titular del FMI afirmó que Argentina es uno de los países que lo «está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera». Tras esto aseguró que el país será «recompensado por ello».

Durante su disertación, donde compartió panel con la presidenta ejecutiva de Santander, Ana Botín, Georgieva incluyó al país como un ejemplo clave de economías que supieron reforzar sus políticas presupuestarias y al mismo tiempo, remarcó la importancia de mantener la disciplina fiscal para sostener la estabilidad.

El pronunciamiento de Georgieva coincide con la reciente aprobación por parte del staff del organismo internacional respecto a la tercera revisión del programa vigente con la Argentina. Dicha aprobación formal por parte del directorio del FMI, prevista para los próximos días, habilitará un desembolso estimado en USD 900 millones destinados al cumplimiento de los compromisos financieros con el propio Fondo.

En un visión más global del escenario financiero, la titular del FMI advirtió sobre el crecimiento de la deuda pública mundial que está cerca al 100% del PIB global, y remarcó que el crecimiento económico por sí solo no resulta suficiente para corregir los desequilibrios fiscales si no va acompañado de contención o mejor asignación del gasto público.

Asimismo abordó las perspectivas sobre el crecimiento de la inteligencia artificial (IA) y su impacto en los mercados de capitales, junto con la proyección de un crecimiento de la economía mundial del 3,1% impulsado por la resiliencia del sector privado y el dinamismo tecnológico.

El Gobierno afronta un pago de US$ 860 millones al FMI

Con el riesgo país consolidado en los 800 puntos básicos, el Ministerio de Economía debe saldar de manera inminente US$ 860 millones correspondientes a intereses del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según Clarín, las recientes maniobras del Tesoro para contener la divisa antes del fixing de las Lelink redujeron los depósitos oficiales en el Banco Central a US$ 852 millones, monto equivalente a la cuota a saldar. Por ello, el fisco requerirá comprarle los dólares a la entidad en las próximas horas.

Si bien el equipo económico selló el acuerdo técnico con el staff del FMI por US$ 900 millones vinculados a la tercera revisión, la cúpula dirigida por Kristalina Georgieva prorrogó su votación formal en el Directorio hasta inicios de diciembre. La liberación de las divisas se supeditó al avance de compromisos legislativos y normativos previstos para este mes.

Esta demora agudiza la cautela financiera en un mercado externo sin acceso al crédito privado. De cara a los próximos trimestres, el esquema de vencimientos presenta grandes desafíos:

Enero 2027: US$ 4.500 millones con acreedores privados.

US$ 4.500 millones con acreedores privados. Acumulado 2027: compromisos totales por más de US$ 25.000 millones.

compromisos totales por más de US$ 25.000 millones. Puente multilateral: gestiones para captar US$ 1.000 millones de otros organismos bilaterales antes del cierre anual.

En paralelo, la vocera del organismo, Julie Kozack, remarcó que la caída del riesgo país está supeditada a la firmeza en la aplicación de las políticas pautadas. En su último balance, si bien el FMI avaló el sobrecumplimiento en la acumulación de reservas netas, reorientó sus recomendaciones hacia la política monetaria, sugiriendo dinamizar el crédito de forma prudente ante la desaceleración del tercer trimestre.

En esa línea, el listado de reformas prioritarias que supervisan la ARCA y el Congreso comprende: