Qué cocinar esta semana: menú día por día del 10 al 14 de noviembre por el chef Roberto Montiel

«Bienvenidos a una experiencia culinaria simple, deliciosa y con sabor al mundo. Cada semana te propongo recetas rápidas, nutritivas y llenas de inspiración internacional, para que disfrutes de la cocina sin complicaciones. Desde los aromas del Mediterráneo hasta los toques exóticos de Asia y América Latina, este menú te invita a viajar con el paladar… ¡sin salir de tu cocina!», Roberto Montiel, Chef Ejecutivo.

Roberto Montiel, Chef Ejecutivo / Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.



Listado de compras

12 chorizos de cerdo bonbon

4 patas muslo deshuesadas

4 chuletas de cerdo gruesas

800 gr merluza

300 gr espinacas congeladas

250 gr crema

100 gr manteca

600 gr papines

250 gr queso emmental

3 huevos

250 gr pan rallado

1 kilo de harina

150 gr mostaza

3 tomates redondos

400 gr lechuga escarola

3 tomates perita

1 morrón amarillo

1 morrón rojo

350 gr cebolla de verdeo

5 cebollas coloradas

3 dientes de ajo

1 sidra

perejil fresco

1 lata de tomate perita triturado

500 gr arroz blanco

2 docenas de tapas de empanadas sin TACC

150 gr jamón cocido sin TACC

9 hojas de albahaca

200 gr mozzarella sin TACC

LUNES: Chorizos a la sidra



Ingredientes (4 personas):

– 12 chorizos de cerdo bonbom

– 3 tomates perita

– 1 morrón amarillo

– 1 morrón rojo

– 2 cebollas coloradas

– 3 dientes de ajo

– 1 sidra

– perejil fresco

– 1 lata de tomate perita triturado



Preparación

1. Dorar en una olla los chorizos con un poco de aceite. Cuano estén dorados, pincharlos con un tenedor. Cuando suelten el aceite, sacarlos y reservar.

2. Con el aceite que quedó en la olla, poner los ajos picados, los morrones, el tomate cubeteado y la lata de tomates triturados. Salpimentar.

3. Agregar los corizos, cuando el tomate esté en ebullición, y la sidra. Cocinar hasta que reduzca a la mitad con la olla destapada. Servir en cazuelas con perejil fresco picado por encima.

Para esta receta, la guarnición queda a gusto de comensal. Consejo: agregar un poco de picante al que le guste.

MARTES: Boconccinos de pollo al verdeo



Ingredientes (4 personas):

– 4 patas muslo deshuesadas y sin piel

– 350 gr cebolla de verdeo

– 500 cc crema de leche

– 1 cdita. vinagre de alcohol

– 1 cebolla colorada pequeña

– 1 vaso de vino blanco dulce

– 3 tazas arroz blanco



Preparación

1. Cortar la cebolla de verdeo y la cebolla colorada en dados pequeños. Cortar el pollo en cubos de 1.5 cm (no olvidar la regla para medir jajaja).

2. Cocinar las cebollas juntas en una sartén, cuando estén doradas agregar el pollo. Cocinar hasta que estén dorado y luego agregar el vino blanco. Cuando el vino se redujo, agregar la crema. Cuando la crema llegó a hervir poner la cucharadita de vinagre. Salpimentar.

3. Servir con el arroz blanco de guarnición.

Servir con arroz jazmín, es aromático y muy blanco además de sabrozo.

MIÉRCOLES: Sorrentinos sin TACC para todos



Ingredientes (4 personas):

– 2 docenas de tapas de empanadas sin TACC

– 150 gr jamón cocido sin TACC

– 9 hojas de albahaca

– 200 gr mozzarella sin TACC

– aceite de oliva

– sal y pimienta a gusto



Preparación

1. Cortar las tapas de empanadas con un cortante redondo.

2. Picar el jamón, el queso y agregar la albahaca en juliana fina. Agregar un chorrito de aceite de oliva y salpimentar. Amasar todo con las manos hasta que este amalgamado.

3. Rellenar los sorrentinos con una bolita del relleno, no utilizar agua para que peguen las tapas, utilizar los dientes del tenedor.

4. Cocinar solo con agua hirviendo y cuando suben sacarlos, máximo 3 minutos, para que la masa no quede pasada. Acompañar con salsa a gusto, con la que más les guste. (Nadie se va a dar cuenta que son sin TACC).

JUEVES: Libritos de cerdo con ensalada mixta



Ingredientes (4 personas):

– 4 chuletas de cerdo gruesas

– 250 gr emmental

– 2 huevos

– 250 gr pan rallado

– 250 gr harina

– 2 cdas. mostaza

– 3 tomates redondos

– 2 cebollas moradas

– 400 gr lechuga escarola



Preparación

1. Abrir las chuletas a la mitad y formar libros. Sazonar e introducir en ellas láminas finas de queso y un poquito de mostaza.

2. Rebozar la carne pasándola primero por la harina, luego huevo y después por pan rallado.

3. Fritar las chuletas con aceite de ambos lados, hasta que estén doradas. Escurrir en papel absorbente, servir con ensalada mixta.

Servir en los platos con orégano por encima o albahaca fresca.

Viernes: Lomos de merluza con salsa de espinacas

Ingredientes (4 personas):

– 800 grs merluza

– 300 gr espinacas congeladas

– 250 gr crema

– 50 gr manteca

– 1 huevo

– 100 gr harina

– 600 gr papines



Preparación

1. Cocinar en una sarten las espinacas, luego agregar la crema. Salpimentar. Cuando esten cocidas, pasar por la licuadora hasta que sea un puré fino.

2. En un cuenco poner la harina y el huevo. Mezclar hasta obtener una masa cremosa.

3. Sazonar la merluza y sumergir en la preparación de la harina e inmediatamente freír hasta que estén doradas.

4. Hervir los papines cortados al medio, servir la merluza con la salsa de espinacas caliente y los papines de guarnición.