Qué cocinar esta semana: menú día por día del 24 al 28 de noviembre por el chef Roberto Montiel

Semana corta si las hay, pero no para darse un gustito y cocinar casero. «Este es un compendio fácil para que puedan cocinar ricos platos, la cocina es el espacio donde todos se pueden expresar, sentir y compartir«, Roberto Montiel, Chef Ejecutivo / Casa Blanca Restaurante y Eventos Del grupo Global.

Roberto Montiel, Chef Ejecutivo.



Listado de compras

600 gr merluza

4 chuletas de ternera anchas

500 gr papas

250 gr arroz

200 gr espinaca fresca o 250 g de espinaca congelada

8 huevos

350 gr harina 0000

250 gr queso rallado

nuez moscada

250 gr puerros

150 gr panceta ahumada

550 gr tomates cherry

1 kilo cebollas

vino blanco

200 gr espinacas

300 gr queso mozzarella

800 gr vegetales a gusto (mix de los que más gusten)

150 gr aceitunas negras

3 dientes de ajo

5 hojas de albahaca

aceite de oliva

1 ramito de perejil

600 gr zucchinis

1 calabaza o anco chico

caldo de verduras

1 paquete spaghetti

300 gr ricotta

LUNES: Spaghetti con cherry y ricotta



Ingredientes (4 personas):

– 400 gr tomates cherry

– 1 paquete spaghetti

– 300 gr ricotta

– 50 gr queso parmesano o reggianito

– 2 cdas aceite

– 1 cebolla

– hojas de albahaca c/n



Preparación

1. Cocinar los spaghetti al dente, en abundante agua hirviendo. Colar y reservar el agua de cocción.

2. Pelar y cortar la cebolla bien chiquita. Colocar el aceite en una cacerola, cocinar la cebolla hasta que esté transparente. Luego agregar los tomates cherry cortados al medio junto con las hojas de albahaca (a gusto). Cocinar por 3 minutos (no más).

3. Incorporar la ricotta desmenuzada, salpimentar a gusto y dejar cocinar por unos minutos más hasta que se integre todo.

4. Agregar los fideos con un poco de agua de cocción. Mezclar.

5. Servir con queso parmesano o reggianito y pimienta recién molida por encima.

TIP: Si la salsa se ve demasiado seca o pastosa, añadir otro chorrito de agua de cocción para que se suavice. Si se acaba el agua de cocción o se te olvida reservarla, usar agua caliente. El agua de cocción se utiliza no solo para rebajar el espesor de la salsa sino, que al contener el almidón que desprende la propia pasta en el proceso de cocción, contribuye a ligar la salsa y que quede cremosa.

MARTES: Arroz tipo risotto con calabaza



Ingredientes (4 personas):

– 1 calabaza o anco chico

– 200 gr queso parmesano o mozzarella

– 250 gr arroz

– 3 cdas. aceite

– 2 hojas laurel

– 1 cda. manteca

– 1 cebolla grande

– 1 diente ajo

– ½ vaso vino blanco

– caldo de verduras



Preparación

1. Pelar la cebolla, ajo y calabaza. Lavar bien. Cortar el ajo y la cebolla bien chiquitos y la calabaza en cubos. Reservar. Colocar aceite en una cacerola, calentar y cocinar la cebolla junto con el ajo y las hojas de laurel. Una vez cocidos, agregar la calabaza y cocinar otros 5 minutos, removiendo de vez en cuando.

2. En este paso salpimentar a gusto. Agregar el vino y dejar evaporar, luego incorporar un poco de caldo cubriendo las calabazas. Tapar y dejar cocinar hasta que queden blandas. Triturar las calabazas, con mixer o pisa papas, en el mismo caldo dentro de la cacerola.

3. Añadimos el arroz agregando poco a poco el caldo (cubriendo 2 dedos sobre el arroz) y sin dejar de remover (el caldo lo tendremos caliente en otra hornalla para no cortar la cocción del arroz). A medida que el arroz vaya absorbiendo el líquido iremos agregando un poco más.

4. Repetimos esta operación hasta que el arroz esté tierno y cremoso, durante 15 minutos, aunque el tiempo depende mucho del tipo de arroz. Cuando veamos que el arroz está al dente, retiramos del fuego, agregamos la manteca y el queso e integramos todo. Servir inmediatamente.

MIÉRCOLES: Costeletas de ternera con pesto de aceitunas y zucchinis asados



Ingredientes (4 personas):

– 4 chuletas de ternera anchas

– 150 gr aceitunas negras

– 2 dientes de ajo

– 5 hojas de albahaca

– aceite de oliva

– 1 ramito de perejil

– 600 gr zucchinis



Preparación

1. Cortar los zucchinis a la mitad. Salpimentar y cocinar a horno medio por 25 minutos.

2. Procesar las aceitunas negras, agregar el aceite de oliva, el perejil (solo las hojas) y el ajo. Reservar (esta elaboración se puede guardar en frío una semana).

3. Cocinar las chuletas de ternera. Una vez cocidas, poner encima el pesto y terminar de cocinar al horno. Servir con los zucchinis asados de guarnición.

JUEVES: Paupiette de merluza horneada con vegetales asados



Ingredientes (4 personas):

– 600 gr merluza

– 200 gr espinacas

– 150 gr queso mozzarella

– 1 vaso de vino blanco

– 2 cdas. manteca

– 800 gr vegetales a gusto (mix de los que más gusten)



Preparación

1. Despinar las merluzas, hacer un rollo con las espinacas y la mozarella, debe quedar como un cilindro, no como espiral. Calcular dos rollos por persona.

2. Poner los rollos en una placa enmantecada. Agregar el vino blanco, salpimentar y poner al horno tapados con aluminio, papel manteca o una tapa.

3. Cortar los vegetales seleccionados en pequeños cubos y cocinar en el piso del horno, con aceite y las especias que más les gusten. Servir caliente con los vegetales.

VIERNES: Ñoquis de espinaca en salsa de puerro y panceta



Ingredientes (4 personas)

– 500 gr papas

– 150 gr espinaca fresca o 100 g de espinaca congelada

– 2 huevos

– 100 g de harina 0000

– 50 g de queso rallado

– nuez moscada

– 250 gr puerros

– 150 gr panceta ahumada

– 150 gr tomate cherry

– 1 cebolla chica

– ½ vaso de vino blanco



Preparación

1. Hervir las papas con cáscara en agua con sal hasta que estén tiernas. Luego, pelarlas y hacer un puré mientras aún estén calientes. Reservar. Cocinar la espinaca.

2. Picar finamente la espinaca cocida. En un bol grande mezclar el puré de papa, la espinaca, el huevo, sal, pimienta, nuez moscada y queso rallado. Agregar la harina de a poco hasta formar una masa suave, apenas pegajosa, pero manejable.

3. Formar cilindros y cortar en trozos de 2 cm. Reservar en la heladera.

4. Para la salsa, cortar la panceta en lardons, los cherry a la mitad, la cebolla picada y el puerro en aros finos.

5. Cocinar en una cacerola con un poco de aceite. La panceta, la cebolla el puerro y por último agregar el tomate, agregar el vino blanco y dejar reducir.

6. Cocinar los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, esperar 30 segundos y retirarlos con una espumadera y servirlos con la salsa.

TIP: Si se utiliza espinaca fresca, hervirla o cocinarla al vapor por 1-2 minutos y escurrir muy bien, presionando para eliminar el exceso de agua. Si se usa espinaca congelada, descongelarla y escurrir igualmente.



Receta express: Express de mozzarella y espinaca



Ingredientes:

– 250 gr harina (sin tacc con 350 gr harina de arroz)

– 1 clara

– agua c/n

– 150 gr mozzarella

– 150 gr espinaca o acelga congelada



Preparación

1. Hacer una masa flexible con la harina la clara y el agua, no olvidar de agregar unos gramos de sal. Dejar descansar 10 minutos. Hacer unos bollos pequeños con la mano y con el palo de amasar dejarlos bien finos. Cocinar en una sartén vuelta y vuelta. Doblar como pañuelos, rellenar con espinaca y mozzarella.

2. Volver a la sartén y cocinar por unos minutos de ambos lados. Servir para comer con la mano.