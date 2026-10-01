Qué tomar en BALC 2026: La coctelería que vas a disfrutar en Punto Río Negro
Esta nueva edición del 5 al 12 de octubre tiene preparadas muchas actividades y degustaciones.
El Gobierno de Río Negro, a través de Punto Río Negro, estará presente en una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC), uno de los principales encuentros gastronómicos de la Patagonia, que se desarrollará del 5 al 12 de octubre en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche.
Más de 40 productores, propuestas gastronómicas, vinos y coctelería pondrán en valor la diversidad productiva y gastronómica de las cuatro regiones de la provincia. La identidad rionegrina también estará presente en la coctelería, con la participación de los bartenders Maru Ávila y Hernán Di Giácomo, junto a invitados del Alto Valle, quienes desarrollarán propuestas a partir de sabores y productos de la provincia.
A esto se suma la participación de la Ruta del Vino de Río Negro, que contará con un espacio destinado a la promoción y comercialización elaborados por bodegas de distintas regiones.
Los tragos que vas a probar
Maru Ávila
- Senda Andina: gin, manzana y gaseosa yerba mate – Alc. 10% Vol.
- Trochita: vermu Rosso, cordial de pomelo y mosqueta, fernet y soda – Alc. 10.75% Vol.
- Inmadura: gin, flor de sauco, limón, sidra de manzana verde – Alc. 11.11% Vol.
- La es Pera: Christallino, jugo de pera, licor de avellanas, hidromiel seca – Alc. 7.19% Vol.
- Newen: Rarakun Single Malt, miel, jengibre, pañil – Alc. 6.30% Vol.
- Río Negro NI: gin otoño, red bitter, Christallino, vermu Rosso – Alc. 20.96% Vol.
Cocteles 0%
- Viento del Sur: frambuesas, coco, naranja y soda
- Shrub del Valle: shrub de pera, manzana y canela con soda
- Despertar: cold brew de café, cordial cítrico y agua tónica
- Tónico de pomelo y lavanda: cordial de pomeo y lavanda con tónica
Hernán Di Giacomo
- Pink lady: blush, sidra, mermelada de rosa mosqueta.
- Tom Williams: Christallino, soda, fruggina de manzana roja.
- Smash packhams: Desiderio, albahaca, jugo de pera, Black syrup.
- Flores de Gala: Vermouth blanco floral, espumante, hinojo, cordial de manzanilla y miel.
Mocktails (sin alcohol)
- Julep de la tierra: Hierbabuena, jugo de remolacha.
- Delicioso Sour: Bien de manzanas, syrup de miel y canela.
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