Qué tomar en BALC 2026: La coctelería que vas a disfrutar en Punto Río Negro

El Gobierno de Río Negro, a través de Punto Río Negro, estará presente en una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC), uno de los principales encuentros gastronómicos de la Patagonia, que se desarrollará del 5 al 12 de octubre en el Centro Cívico de San Carlos de Bariloche.

Más de 40 productores, propuestas gastronómicas, vinos y coctelería pondrán en valor la diversidad productiva y gastronómica de las cuatro regiones de la provincia. La identidad rionegrina también estará presente en la coctelería, con la participación de los bartenders Maru Ávila y Hernán Di Giácomo, junto a invitados del Alto Valle, quienes desarrollarán propuestas a partir de sabores y productos de la provincia.

A esto se suma la participación de la Ruta del Vino de Río Negro, que contará con un espacio destinado a la promoción y comercialización elaborados por bodegas de distintas regiones.

Los tragos que vas a probar



Maru Ávila

Senda Andina : gin, manzana y gaseosa yerba mate – Alc. 10% Vol.

: gin, manzana y gaseosa yerba mate – Alc. 10% Vol. Trochita : vermu Rosso, cordial de pomelo y mosqueta, fernet y soda – Alc. 10.75% Vol.

: vermu Rosso, cordial de pomelo y mosqueta, fernet y soda – Alc. 10.75% Vol. Inmadura : gin, flor de sauco, limón, sidra de manzana verde – Alc. 11.11% Vol.

: gin, flor de sauco, limón, sidra de manzana verde – Alc. 11.11% Vol. La es Pera : Christallino, jugo de pera, licor de avellanas, hidromiel seca – Alc. 7.19% Vol.

: Christallino, jugo de pera, licor de avellanas, hidromiel seca – Alc. 7.19% Vol. Newen : Rarakun Single Malt, miel, jengibre, pañil – Alc. 6.30% Vol.

: Rarakun Single Malt, miel, jengibre, pañil – Alc. 6.30% Vol. Río Negro NI: gin otoño, red bitter, Christallino, vermu Rosso – Alc. 20.96% Vol.



Cocteles 0%

Viento del Sur : frambuesas, coco, naranja y soda

: frambuesas, coco, naranja y soda Shrub del Valle : shrub de pera, manzana y canela con soda

: shrub de pera, manzana y canela con soda Despertar : cold brew de café, cordial cítrico y agua tónica

: cold brew de café, cordial cítrico y agua tónica Tónico de pomelo y lavanda: cordial de pomeo y lavanda con tónica

Hernán Di Giacomo

Pink lady : blush, sidra, mermelada de rosa mosqueta.

: blush, sidra, mermelada de rosa mosqueta. Tom Williams : Christallino, soda, fruggina de manzana roja.

: Christallino, soda, fruggina de manzana roja. Smash packhams : Desiderio, albahaca, jugo de pera, Black syrup.

: Desiderio, albahaca, jugo de pera, Black syrup. Flores de Gala: Vermouth blanco floral, espumante, hinojo, cordial de manzanilla y miel.



Mocktails (sin alcohol)