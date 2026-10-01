Día 1 de la Feria del Libro 2026 en Roca: pronóstico, actividades y horarios de este jueves 1 de octubre

La Feria del Libro 2026 abre sus puertas este jueves 1 de octubre en Roca. Se trata de la octava edición de uno de los eventos más esperados del año, el cual se extenderá hasta el próximo domingo 4.

Bajo la consigna «Leer entre bardas», esta entrega ofrecerá actividades gratuitas para todas las edades, entre las que se destacan charlas, presentaciones de libros y talleres. Además, durante cada jornada se podrán recorrer los stands desplegados en el Predio Ferial Municipal, ubicado en la calle Cerro Tronador 260.

Feria del Libro 2026 en Roca: cronograma de hoy jueves y horarios

Un dato a tener en cuenta, son los horarios ya que estos variarán según los días. Según el cronograma, este jueves y viernes el predio abrirá sus puertas desde las 9 hasta las 23; el sábado de 10 a 23 y el domingo de 14 a 23.

El cronograma confirmado para este 1 de octubre es el siguiente:

Auditorio “Jorge Luis Borges”

9:30 hs – Taller «Leer entre bardas», con Juan Solá (cupo completo)

14 hs – Apertura oficial Feria Municipal del Libro 2026

15:30 hs – Espectáculo musical para las infancias, de Luis Pescetti

20 hs – Presentación libro “La extranjera” de Gonzalo Heredia

22 hs – Espectáculo “Canciones prohibidas en la dictadura”, de Tango Nova,

Carpa «Juan Raúl Rithner»

9 hs – Taller “Ciudadanía en construcción”, con Cecilia Ugalde (cupo completo)

10:30 hs – Taller “Poesía en postales”, con Graciela Fernández (cupo completo)

15 hs – Taller “Creación de personaje para historieta”, con Jorge Carrión y Fernando Papino (cupo completo)

18 hs – Presentación libro “La Mojca” de Francisco Galeano

19:30 hs – Teatro «El hombre gris»

Carpa «Paola Kaufmann»

9 hs – Taller “Amigos de la lectura. Alicia y Caperucita”, con Julieta Mariatti (cupo completo)

10 hs – Taller “Historias que se cuentan con la voz”, con Dardo Gobbi y Marcelo Miranda (cupo completo)

15 hs – Taller “Cuando la luz se convierte en imagen”, con Bianca Pacheco (cupo completo)

18 hs – Presentación libro “Muertes administradas”, de Alejandra Berenguer y Gustavo Breglia

19 hs – Presentación libro “Cuentos con muertos en el Golfo San Matías”, de Cobi Zucchini

Feria del Libro 2026 en Roca: el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada más fresca en Roca, tras las lluvias y el marcado descenso térmico registrados el miércoles.

Según el informe, el día comenzará con 4 °C, alcanzará un pico de 18 °C por la tarde y descenderá a 14 °C hacia el cierre del día.

El principal factor será el viento del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h a la tarde, las cuales aumentarán a 23-31 km/h durante la noche. En ese período, el impacto mayor lo darán las ráfagas, que podrían registrar picos de hasta 50 km/h.