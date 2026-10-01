Nueva derrota de la Ecuador de Marcelo Gallardo: perdió por penales ante Japón

El ciclo de Marcelo Gallardo al frente de la Selección de Ecuador no comenzó de la manera esperada. Luego de debutar con un 0-3 ante Corea del Sur, hoy tuvo su segunda presentación y volvió a perder. Fue derrota 5-4 por penales ante Japón, tras igualar sin goles en los 90 minutos.

En el tiempo reglamentario, los locales generaron más peligro, aunque la Tri tuvo chances con algunos disparos de Arroyo y Caicedo. Al tratarse de un torneo con eliminación, todo se definió desde los 12 pasos. Allí, el único que erró fue Denil Castillo para sumar una nueva caída para el Muñeco.

La fricción se hizo protagonista del partido y todo se definió desde el punto penal.

El duelo ante los nipones se disputó en Yokohama y fue parte de las semifinales de la Copa Kirin, un torneo amistoso que también juegan Panamá y Nueva Zelanda.

Hernán Galíndez, arquero de Huracán, fue titular y tuvo una buena actuación bajo los tres palos. Por otro lado, Jordy Caicedo, también futbolista del Globo, ingresó en los últimos minutos y convirtió su penal.

De esta manera, Marcelo Gallardo cerrará su primera fecha FIFA al frente de Ecuador ante Panamá en el partido por el tercer puesto. El partido será el próximo lunes a las 3:30 en Tokio. Allí, buscará su primera victoria al frente del seleccionado sudamericano. Mas tarde en ese mismo día, Japón y Nueva Zelanda definirán al campeón de este cuadrangular.

El equipo de Gallardo frente a Japón

Hernán Galíndez; Alan Franco, Jackson Porozo, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Jordy Alcívar, Pedro Vite, John Yeboah, Keny Arroyo; Nilson Angulo, John Mercado.