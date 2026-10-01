Imputaron a un policía en Lamarque: golpeó a un hombre en un juzgado y le hizo perder un diente

El episodio investigado ocurrió dentro del Juzgado de Paz de Lamarque durante una presentación judicial de la víctima.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un agente de la Policía de Río Negro por el delito de lesiones leves agravadas por abuso de sus funciones, a raíz de un episodio ocurrido dentro del Juzgado de Paz de Lamarque. Según la acusación, el efectivo golpeó en el rostro a un hombre que se encontraba realizando una presentación judicial y le provocó la pérdida de una pieza dental.

La audiencia fue encabezada por la fiscal Analía Álvarez y se realizó luego de una investigación por un hecho de violencia institucional ocurrido el 3 de junio, al mediodía, dentro de la sede judicial de esa localidad.

El golpe ocurrió dentro del juzgado

De acuerdo con la acusación, la víctima había concurrido al Juzgado de Paz para cumplir con una presentación periódica dispuesta en una causa judicial. En ese momento, dos efectivos policiales llegaron para informarle que debían trasladarlo a la comisaría para una notificación.

Según relató Álvarez, mientras el hombre retiraba sus pertenencias de un banco y “sin que existiera resistencia o agresión previa”, el acusado habría abusado de sus funciones y le propinó un golpe de puño en el rostro.

El impacto provocó que la víctima cayera al suelo y le causó una lesión en la zona bucal, con la pérdida de una pieza dentaria.

Qué pruebas presentó la Fiscalía

Para sostener la formulación de cargos, la fiscal incorporó informes médicos que constatan las lesiones, actas de procedimiento y testimonios reunidos durante la investigación.

El Ministerio Público Fiscal encuadró provisoriamente la conducta como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en ejercicio de la función policial.

En cuanto a las medidas cautelares, Álvarez solicitó que el imputado fije un domicilio y lo mantenga actualizado para poder ser notificado de manera adecuada durante el proceso.

La resolución judicial

El defensor oficial adjunto Manuel Quelin, quien asistió al acusado, no objetó la formulación de cargos y sostuvo que la plataforma fáctica expuesta por la Fiscalía cumplía con los requisitos legales para esta etapa.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Lorena Belén Chávez tuvo por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses.

La magistrada estableció que el plazo de investigación finalizará el 2 de marzo de 2027, teniendo en cuenta la feria judicial. Además, hizo lugar a la pauta solicitada por la Fiscalía y dispuso que el imputado mantenga un domicilio constituido para futuras notificaciones.