Rastrearon el GPS de un camión robado en un yacimiento cerca de Catriel: lo recuperaron a pocos kilómetros

El camión Astra equipado con hidrogrúa fue localizado abandonado en una picada cercana al yacimiento donde fue sustraído.

La Policía de Río Negro y la Justicia investigan un asalto ocurrido en la base de una empresa ubicada en un yacimiento, a pocos kilómetros de Catriel. Un grupo de entre cuatro y seis hombres encapuchados redujo a un vigilador y escapó con distintos elementos, entre ellos un camión equipado con hidrogrúa.

El vehículo fue recuperado poco después gracias al dispositivo GPS. Las coordenadas permitieron desplegar un operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo del rodado abandonado en una picada, a unos cuatro kilómetros del lugar del robo.

Golpearon y encerraron al vigilador

El hecho ocurrió mientras un vigilador privado de 30 años realizaba una recorrida de rutina, a unos 150 metros de su puesto de control. En ese momento fue interceptado por los asaltantes, al menos uno de ellos armado.

Según relató la víctima, los hombres lo redujeron, golpearon y ataron y luego lo encerraron en el interior de un tráiler, donde quedó bajo la custodia de uno de los integrantes del grupo.

Los asaltantes permanecieron más de dos horas dentro del predio y aprovecharon ese tiempo para concretar el robo. Antes de retirarse, se llevaron teléfonos celulares del trabajador, herramientas, cables de cobre y un camión Astra amarillo con hidrogrúa.

El GPS permitió localizar el rodado

Una vez que la Policía tomó conocimiento del robo, solicitó las coordenadas emitidas por el sistema de geolocalización instalado en el camión.

Con la información obtenida en tiempo real, las unidades policiales realizaron un rastrillaje en la zona hasta localizar el transporte abandonado en una picada ubicada aproximadamente a cuatro kilómetros del establecimiento.

El rodado fue incautado y quedó a disposición de la investigación, mientras los efectivos trabajan para determinar cómo se produjo el asalto e identificar a los responsables.

Buscan huellas y otras evidencias

En el lugar donde ocurrió el ataque y en el sector donde fue recuperado el vehículo trabajan integrantes del Gabinete de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones Judiciales.

Los equipos realizan tareas para levantar huellas y recolectar otras evidencias que puedan aportar a la investigación, bajo las directivas de la Fiscalía de turno.