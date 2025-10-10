SUSCRIBITE
Yo Como

Barritas de cereal de chocolate: la receta casera fácil que necesitás probar

Si tenés ganas de cocinar un snack rico y nutritivo esta misma tarde, esta opción es para vos: barritas de cereal de chocolate caseras, en una receta que se resuelve en pocos minutos. ¡A probar!

Lista de Ingredientes

Chocolate amargo: 100 gramos

Quinoa pop: ½ taza

Copos de maíz sin azúcar: ½ taza

Coco rallado: 1⁄4 taza

Frutos secos picados, granola, semillas: a gusto

Hoy el cuerpo pide algo rico, pero sin culpas. ¿La solución? Esta receta de barritas de cereal caseras con chocolate es todo lo que necesitás: un snack saludable, súper fácil y que se hace en un ratito.

Esta receta de barritas de cereal caseras es ideal para cortar la tarde, para la merienda de los chicos o para darte ese gusto dulce que tanto te merecés. Animate a prepararlas con este paso a paso que no falla.

Barritas de cereal de chocolate caseras: paso a paso, cómo hacer la receta súper fácil

Paso a paso, esta es la receta súper fácil para hacer barritas de cereal de chocolate en casa.

¡Pongamos manos en acción!

PASO 1.

  • Derretimos el chocolate amargo, a baño María o en el microondas.
  • Debemos cuidar que el chocolate no se queme.

PASO 2.

  • Mezclamos la quinoa pop, los copos de maíz y el coco rallado en un recipiente grande.
  • Incorporamos el chocolate ya derretido a la mezcla de ingredientes secos.
  • Unimos todo hasta que quede bien integrado.

PASO 3.

  • Llevamos la preparación a una budinera de silicona.
  • Presionamos el contenido con la ayuda de una espátula, hasta que quede compacta en el molde.

PASO 4.

  • Llevamos la budinera al freezer unos 30 minutos, hasta que las barritas queden firmes.
  • Retiramos la budinera del freezer y cortamos en el tamaño que más nos guste.

¡Un éxito para compartir!


