Barritas de cereal de chocolate: la receta casera fácil que necesitás probar
Si tenés ganas de cocinar un snack rico y nutritivo esta misma tarde, esta opción es para vos: barritas de cereal de chocolate caseras, en una receta que se resuelve en pocos minutos. ¡A probar!
Barritas de cereal de chocolate: la receta casera fácil que necesitás probar
Si tenés ganas de cocinar un snack rico y nutritivo esta misma tarde, esta opción es para vos: barritas de cereal de chocolate caseras, en una receta que se resuelve en pocos minutos. ¡A probar!
Lista de Ingredientes
Chocolate amargo: 100 gramos
Quinoa pop: ½ taza
Copos de maíz sin azúcar: ½ taza
Coco rallado: 1⁄4 taza
Frutos secos picados, granola, semillas: a gusto
Hoy el cuerpo pide algo rico, pero sin culpas. ¿La solución? Esta receta de barritas de cereal caseras con chocolate es todo lo que necesitás: un snack saludable, súper fácil y que se hace en un ratito.
Esta receta de barritas de cereal caseras es ideal para cortar la tarde, para la merienda de los chicos o para darte ese gusto dulce que tanto te merecés. Animate a prepararlas con este paso a paso que no falla.
Barritas de cereal de chocolate caseras: paso a paso, cómo hacer la receta súper fácil
Paso a paso, esta es la receta súper fácil para hacer barritas de cereal de chocolate en casa.
¡Pongamos manos en acción!
PASO 1.
- Derretimos el chocolate amargo, a baño María o en el microondas.
- Debemos cuidar que el chocolate no se queme.
PASO 2.
- Mezclamos la quinoa pop, los copos de maíz y el coco rallado en un recipiente grande.
- Incorporamos el chocolate ya derretido a la mezcla de ingredientes secos.
- Unimos todo hasta que quede bien integrado.
PASO 3.
- Llevamos la preparación a una budinera de silicona.
- Presionamos el contenido con la ayuda de una espátula, hasta que quede compacta en el molde.
PASO 4.
- Llevamos la budinera al freezer unos 30 minutos, hasta que las barritas queden firmes.
- Retiramos la budinera del freezer y cortamos en el tamaño que más nos guste.
¡Un éxito para compartir!
Comentarios