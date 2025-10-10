Torta de chocolate sin azúcar ni harina: la receta saludable y fácil que todos aman

Pocos postres despiertan tanto deseo como una torta de chocolate. Este clásico de la repostería, con raíces europeas, conquistó el mundo entero y se volvió aún más popular tras su aparición en la película Matilda, donde se convirtió en símbolo de placer y tentación.

Sin embargo, su versión tradicional suele estar cargada de azúcar y harinas refinadas, lo que lo aleja de las opciones más saludables. Por eso, en esta ocasión te compartimos una receta de esta torta de chocolate sin azúcar ni harina, ideal para quienes quieren disfrutar de algo dulce sin descuidar su bienestar.

Este postre conserva toda la intensidad del cacao, pero con una preparación más liviana y nutritiva. Perfecto para acompañar un café, compartir con amigos o darse un gusto sin culpa.

Ingredientes para hacer el postre de chocolate sin azúcar ni harina

Leche o bebida vegetal bien caliente

Cacao en polvo sin azúcar añadido

Yogur

1 huevo

Aceite vegetal sin sabor o manteca

Gotitas de vainilla

Endulzante granulado

Harina de arroz

1/2 cda de bicarbonato de sodio

Pizca de sal

1 cda de vinagre

Chocolate negro sin azúcares

Crema o nata para montar

Leche caliente para fundir el chocolate de decoración

Cómo hacer la torta de chocolate sin harina ni azúcar