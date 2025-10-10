Torta de chocolate sin azúcar ni harina: la receta saludable y fácil que todos aman
Saludable, esponjoso y delicioso: la torta de chocolate sin azúcar ni harina que conquista a quienes buscan comer más liviano.
Pocos postres despiertan tanto deseo como una torta de chocolate. Este clásico de la repostería, con raíces europeas, conquistó el mundo entero y se volvió aún más popular tras su aparición en la película Matilda, donde se convirtió en símbolo de placer y tentación.
Sin embargo, su versión tradicional suele estar cargada de azúcar y harinas refinadas, lo que lo aleja de las opciones más saludables. Por eso, en esta ocasión te compartimos una receta de esta torta de chocolate sin azúcar ni harina, ideal para quienes quieren disfrutar de algo dulce sin descuidar su bienestar.
Este postre conserva toda la intensidad del cacao, pero con una preparación más liviana y nutritiva. Perfecto para acompañar un café, compartir con amigos o darse un gusto sin culpa.
Torta de chocolate 100% plant based
Ingredientes para hacer el postre de chocolate sin azúcar ni harina
- Leche o bebida vegetal bien caliente
- Cacao en polvo sin azúcar añadido
- Yogur
- 1 huevo
- Aceite vegetal sin sabor o manteca
- Gotitas de vainilla
- Endulzante granulado
- Harina de arroz
- 1/2 cda de bicarbonato de sodio
- Pizca de sal
- 1 cda de vinagre
- Chocolate negro sin azúcares
- Crema o nata para montar
- Leche caliente para fundir el chocolate de decoración
Cómo hacer la torta de chocolate sin harina ni azúcar
- Colocar en un recipiente el cacao en polvo sin azúcares añadidos
- Agregar leche o bebida vegetal caliente
- Mezclar ligeramente y puedes agregar café instantáneo para reforzar el sabor
- Agregar yogur griego, 1 huevo, aceite vegetal o manteca y gotas de esencia de vainilla
- Incorporar endulzante granulado
- Mezclar nuevamente bien
- Añadir los ingredientes secos como la harina de arroz, bicarbonato de sodio y sal
- Tamizar los ingredientes secos sobre la mezcla para airear la preparación
- Mezclar hasta obtener una masa homogénea
- Engrasar bien dos moldes de 18 cm de diámetro
- Agregar una cucharada de vinagre, mezclar y dividir la masa en dos
- Precalentar el horno a 160°C y hornear durante 35 minutos
- Retirar del horno, dejar reposar y desmoldar
- Picar el chocolate negro sin azúcar
- Calentar la crema de nata y agregar el chocolate picado a la crema caliente
- Refrigerar un par de horas
Comentarios