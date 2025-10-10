Crumble de manzana sin azúcar: la receta saludable de un clásico irresistible

El crumble de manzana es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Su mezcla de manzanas horneadas y una capa superior crocante lo convierten en un clásico de la repostería, ideal para acompañar el café o disfrutar después de una comida. Aunque tradicionalmente se prepara con azúcar, hoy te proponemos una versión más liviana y saludable, perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

Este postre tiene su origen en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el racionamiento de alimentos llevó a crear recetas simples y económicas. Con el tiempo, el crumble se transformó en una delicia universal, conocida por su aroma a canela y su textura dorada y crocante.

La buena noticia es que se puede preparar una alternativa sin azúcar, con ingredientes naturales y accesibles. Solo necesitás manzanas, avena, harina integral, manteca o aceite de coco, canela y un toque de endulzante natural. En pocos pasos, vas a lograr un crumble delicioso, ideal para compartir con familia o amigos sin culpa.

Todos los ingredientes que necesitás:

Para el crumble:

10 gr de avena

10 gr de proteína

8 gr de jarabe de maple sin azúcar



Para las manzanas:

150 gr de manzanas cortadas en cubos

1 cda de edulcorante

1/8 taza de agua

1 cda de canela

Paso a paso para hacer el crumble de manzanas

Colocar las manzanas en una olla junto con el edulcorante, agua y canela Dejar cocinar por unos minutos y remover perfectamente Mezclar los otros ingredientes del crumble en otro recipiente hasta tener una sola consistencia Colocar en un recipiente la manzana seguido del crumble Llevar al horno a 180°C hasta que tenga una textura crujiente Disfrutar

