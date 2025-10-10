Crumble de manzana sin azúcar: la receta saludable de un clásico irresistible
Clásico, aromático y fácil de hacer, el crumble de manzana se reinventa en una versión sin azúcar ideal para quienes buscan disfrutar de un postre casero más liviano y nutritivo.
El crumble de manzana es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Su mezcla de manzanas horneadas y una capa superior crocante lo convierten en un clásico de la repostería, ideal para acompañar el café o disfrutar después de una comida. Aunque tradicionalmente se prepara con azúcar, hoy te proponemos una versión más liviana y saludable, perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.
Este postre tiene su origen en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el racionamiento de alimentos llevó a crear recetas simples y económicas. Con el tiempo, el crumble se transformó en una delicia universal, conocida por su aroma a canela y su textura dorada y crocante.
La buena noticia es que se puede preparar una alternativa sin azúcar, con ingredientes naturales y accesibles. Solo necesitás manzanas, avena, harina integral, manteca o aceite de coco, canela y un toque de endulzante natural. En pocos pasos, vas a lograr un crumble delicioso, ideal para compartir con familia o amigos sin culpa.
Todos los ingredientes que necesitás:
Para el crumble:
- 10 gr de avena
- 10 gr de proteína
- 8 gr de jarabe de maple sin azúcar
Para las manzanas:
- 150 gr de manzanas cortadas en cubos
- 1 cda de edulcorante
- 1/8 taza de agua
- 1 cda de canela
Paso a paso para hacer el crumble de manzanas
- Colocar las manzanas en una olla junto con el edulcorante, agua y canela
- Dejar cocinar por unos minutos y remover perfectamente
- Mezclar los otros ingredientes del crumble en otro recipiente hasta tener una sola consistencia
- Colocar en un recipiente la manzana seguido del crumble
- Llevar al horno a 180°C hasta que tenga una textura crujiente
- Disfrutar
Con información de Terra
