60 min cronometro
Yo Como

Espléndida espuma de chocolate y mandarina: receta ideal para refrescar tardes de primavera

Si tenés ganas de disfrutar de un postre primaveral, esta receta de copa de espuma de chocolate y mandarina es ideal para vos y para compartir. Tomá nota del simple paso a paso.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

Chocolate con leche: 150 gramos

Agua caliente: 100 cc

Café fuerte: 4 cucharadas

Licor triple sec: cantidad necesaria

Yemas: 9 unidades

Claras: 9 unidades

Azúcar: 200 gramos

Jugo de mandarinas: 12 frutas

Jugo de limón: 1 fruta

Gelatina sin sabor: 7 gramos

Agua fría: 35 cc

Vainillas: 4 unidades

Crema Chantilly: 300 gramos

Con la llegada de la primavera, siempre se antojan postres frescos y fáciles de hacer. Te compartimos el paso a paso de una receta ideal para disfrutar en las tardes de calor: una exquisita copa de chocolate y mandarina.

Este postre, con una receta sencilla, combina la acidez de la mandarina con el dulzor del chocolate, creando un contraste perfecto. Descubrí cómo prepararlo y sorprendé a todos con esta opción refrescante.

Paso a paso, cómo hacer la copa de chocolate y mandarina: receta ideal

Para hacer esta copa de chocolate y mandarina, que rinde para 12 porciones, esta es la receta paso a paso.

Paso 1.

  • Arrancamos con la espuma de chocolate: rallá el chocolate y colocalo en un recipiente.
  • Por encima, verté el agua caliente, el café y el licor Triple Sec.
  • Mezclá todo para homogeneizar la preparación.

Paso 2.

  • Batí las yemas hasta que queden espumosas y pálidas e incorporalas a la preparación anterior.
  • Batí sobre un baño María, hasta que espese.
  • Retirá y llevá a un baño María invertido, con agua fría.

Paso 3.

  • Hacé el merengue suizo con las claras y los 50 gramos de azúcar.
  • Incorporá de forma suave y envolvente a la crema de chocolate.
  • Reservá aparte.

Paso 4.

  • Vamos con la espuma de mandarina. Colocá el jugo de mandarina y el de limón en un bol resistente al fuego.
  • Agregá las yemas y los 100 gramos de azúcar. Batí a baño María hasta espesar.
  • Retirá y agregá la gelatina diluida en agua fría.
  • Hacé un segundo merengue suizo con las claras y el azúcar restante.
  • Mezclá las dos preparaciones de forma suave.

Paso 5.

  • Sumá un poco de las vainillas desmenuzadas en el fondo de las copas y rociálas con el licor.
  • Verté la espuma de chocolate hasta la mitad.
  • Llevá a la heladera, hasta que la preparación se solidifique lo suficiente para sumar la segunda espuma.
  • Completamos la copa con la espuma de mandarina y la llevamos a la heladera por cuatro horas.

Paso 6.

  • Decorá las copas con un poco de crema chantilly por encima.

¡Postre listo para disfrutar!


Cómo hacer

Recetas
