Espléndida espuma de chocolate y mandarina: receta ideal para refrescar tardes de primavera
Si tenés ganas de disfrutar de un postre primaveral, esta receta de copa de espuma de chocolate y mandarina es ideal para vos y para compartir. Tomá nota del simple paso a paso.
Lista de Ingredientes
Chocolate con leche: 150 gramos
Agua caliente: 100 cc
Café fuerte: 4 cucharadas
Licor triple sec: cantidad necesaria
Yemas: 9 unidades
Claras: 9 unidades
Azúcar: 200 gramos
Jugo de mandarinas: 12 frutas
Jugo de limón: 1 fruta
Gelatina sin sabor: 7 gramos
Agua fría: 35 cc
Vainillas: 4 unidades
Crema Chantilly: 300 gramos
Con la llegada de la primavera, siempre se antojan postres frescos y fáciles de hacer. Te compartimos el paso a paso de una receta ideal para disfrutar en las tardes de calor: una exquisita copa de chocolate y mandarina.
Este postre, con una receta sencilla, combina la acidez de la mandarina con el dulzor del chocolate, creando un contraste perfecto. Descubrí cómo prepararlo y sorprendé a todos con esta opción refrescante.
Paso a paso, cómo hacer la copa de chocolate y mandarina: receta ideal
Para hacer esta copa de chocolate y mandarina, que rinde para 12 porciones, esta es la receta paso a paso.
Paso 1.
- Arrancamos con la espuma de chocolate: rallá el chocolate y colocalo en un recipiente.
- Por encima, verté el agua caliente, el café y el licor Triple Sec.
- Mezclá todo para homogeneizar la preparación.
Paso 2.
- Batí las yemas hasta que queden espumosas y pálidas e incorporalas a la preparación anterior.
- Batí sobre un baño María, hasta que espese.
- Retirá y llevá a un baño María invertido, con agua fría.
Paso 3.
- Hacé el merengue suizo con las claras y los 50 gramos de azúcar.
- Incorporá de forma suave y envolvente a la crema de chocolate.
- Reservá aparte.
Paso 4.
- Vamos con la espuma de mandarina. Colocá el jugo de mandarina y el de limón en un bol resistente al fuego.
- Agregá las yemas y los 100 gramos de azúcar. Batí a baño María hasta espesar.
- Retirá y agregá la gelatina diluida en agua fría.
- Hacé un segundo merengue suizo con las claras y el azúcar restante.
- Mezclá las dos preparaciones de forma suave.
Paso 5.
- Sumá un poco de las vainillas desmenuzadas en el fondo de las copas y rociálas con el licor.
- Verté la espuma de chocolate hasta la mitad.
- Llevá a la heladera, hasta que la preparación se solidifique lo suficiente para sumar la segunda espuma.
- Completamos la copa con la espuma de mandarina y la llevamos a la heladera por cuatro horas.
Paso 6.
- Decorá las copas con un poco de crema chantilly por encima.
¡Postre listo para disfrutar!
