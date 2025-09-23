Espléndida espuma de chocolate y mandarina: receta ideal para refrescar tardes de primavera

Lista de Ingredientes Chocolate con leche: 150 gramos Agua caliente: 100 cc Café fuerte: 4 cucharadas Licor triple sec: cantidad necesaria Yemas: 9 unidades Claras: 9 unidades Azúcar: 200 gramos Jugo de mandarinas: 12 frutas Jugo de limón: 1 fruta Gelatina sin sabor: 7 gramos Agua fría: 35 cc Vainillas: 4 unidades Crema Chantilly: 300 gramos

Con la llegada de la primavera, siempre se antojan postres frescos y fáciles de hacer. Te compartimos el paso a paso de una receta ideal para disfrutar en las tardes de calor: una exquisita copa de chocolate y mandarina.

Este postre, con una receta sencilla, combina la acidez de la mandarina con el dulzor del chocolate, creando un contraste perfecto. Descubrí cómo prepararlo y sorprendé a todos con esta opción refrescante.

Paso a paso, cómo hacer la copa de chocolate y mandarina: receta ideal

Para hacer esta copa de chocolate y mandarina, que rinde para 12 porciones, esta es la receta paso a paso.

Paso 1.

Arrancamos con la espuma de chocolate : rallá el chocolate y colocalo en un recipiente.

: rallá el chocolate y colocalo en un recipiente. Por encima, verté el agua caliente, el café y el licor Triple Sec.

Mezclá todo para homogeneizar la preparación.

Paso 2.

Batí las yemas hasta que queden espumosas y pálidas e incorporalas a la preparación anterior.

Batí sobre un baño María, hasta que espese.

Retirá y llevá a un baño María invertido, con agua fría.

Paso 3.

Hacé el merengue suizo con las claras y los 50 gramos de azúcar.

Incorporá de forma suave y envolvente a la crema de chocolate.

Reservá aparte.

Paso 4.

Vamos con la espuma de mandarina . Colocá el jugo de mandarina y el de limón en un bol resistente al fuego.

. Colocá el jugo de mandarina y el de limón en un bol resistente al fuego. Agregá las yemas y los 100 gramos de azúcar. Batí a baño María hasta espesar.

Retirá y agregá la gelatina diluida en agua fría.

Hacé un segundo merengue suizo con las claras y el azúcar restante.

Mezclá las dos preparaciones de forma suave.

Paso 5.

Sumá un poco de las vainillas desmenuzadas en el fondo de las copas y rociálas con el licor.

Verté la espuma de chocolate hasta la mitad.

hasta la mitad. Llevá a la heladera, hasta que la preparación se solidifique lo suficiente para sumar la segunda espuma.

Completamos la copa con la espuma de mandarina y la llevamos a la heladera por cuatro horas.

Paso 6.

Decorá las copas con un poco de crema chantilly por encima.

¡Postre listo para disfrutar!