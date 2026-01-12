Recetón imperdible: torta italiana de papa, jamón y mozzarella
Una opción distinta a un clásico. La sugerencia de este plato es de @coco.carreno. Tomá nota y ponelo en práctica.
Lista de Ingredientes
papa blanca pelada: 2 kg
huevos: 3
queso rallado: 100 gr
mozzarella: 250 gr
jamón cocido: 250 gr
pan rallado + queso rallado para espolvorear: c/n
aceite de oliva: c/n
sal + pimienta + nuez moscada + perejil picado: a gusto
Preparación
Comenzar pisando las papas en frío, previamente hervidas en agua con sal. Agregar huevos, pimienta, nuez moscada, sal, bastante queso rallado y perejil picado, si es que se tiene. Integrar todo muy bien.
Para armar la base, engrasar un molde desmontable de 22/24 cm de diámetro con rocío vegetal y como si fuera harina, ‘empanar’ la base y los lados con pan rallado. Retirar el excedente y volcar la mitad del puré que se preparó.
Cubrir toda la base y los laterales de forma pareja, unos 1.5 cm, como si fuera una tarta. Cubrir con jamón cocido primero y después con rodajas de mozzarella.
Espolvorear un poco de queso rallado y por encima volcar la mitad de puré restante. Emparejar y alisar el puré. Terminar con pan rallado y aceite de oliva por encima.
Llevar a horno pre calentado a 180/200° C por 45 minutos hasta que se vea que está dorado. Retirar, dejar descansar unos minutos y con cuidado -porque porque todavía va estar caliente-, desmoldar y listo… ¡A disfrutar!
