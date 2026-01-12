SUSCRIBITE Diario papel
45 min
Yo Como

Recetón imperdible: torta italiana de papa, jamón y mozzarella

Una opción distinta a un clásico. La sugerencia de este plato es de @coco.carreno. Tomá nota y ponelo en práctica.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papa blanca pelada: 2 kg

huevos: 3

queso rallado: 100 gr

mozzarella: 250 gr

jamón cocido: 250 gr

pan rallado + queso rallado para espolvorear: c/n

aceite de oliva: c/n

sal + pimienta + nuez moscada + perejil picado: a gusto

Preparación

Comenzar pisando las papas en frío, previamente hervidas en agua con sal. Agregar huevos, pimienta, nuez moscada, sal, bastante queso rallado y perejil picado, si es que se tiene. Integrar todo muy bien.

Para armar la base, engrasar un molde desmontable de 22/24 cm de diámetro con rocío vegetal y como si fuera harina, ‘empanar’ la base y los lados con pan rallado. Retirar el excedente y volcar la mitad del puré que se preparó.

Cubrir toda la base y los laterales de forma pareja, unos 1.5 cm, como si fuera una tarta. Cubrir con jamón cocido primero y después con rodajas de mozzarella.

Espolvorear un poco de queso rallado y por encima volcar la mitad de puré restante. Emparejar y alisar el puré. Terminar con pan rallado y aceite de oliva por encima.

Llevar a horno pre calentado a 180/200° C por 45 minutos hasta que se vea que está dorado. Retirar, dejar descansar unos minutos y con cuidado -porque porque todavía va estar caliente-, desmoldar y listo… ¡A disfrutar!


Preparación

