4 min cronometro
Salteado de hongos a la provenzal, una receta fácil, rica y económica

Una entrada perfecta o para el picoteo, este aperitivo funciona muy bien. Pocos minutos elaboración con un resultado delicioso.

Lista de Ingredientes

champiñones frescos: 300 gr

hongos portobellos: 300 gr

provenzal: 1 cda.

pimienta negra molida: 1/4 cdita.

aceite de oliva: 2 cdas.

sal: 1/4 cdita.

Preparación

Limpiar los champiñones y los portobellos con ayuda de una servilleta de papel, no se lavan porque en ese proceso absorben mucha agua que expulsan luego en la cocción. Retirar la base de los hongos y cortarlos en cuartos.

En una sartén calentar aceite de oliva, añadir los hongos y cocinar a fuego fuerte moviéndolos continuamente por 2 minutos, el tiempo de cocción es muy corto. Condimentar con sal, provenzal y pimienta negra, retirar del fuego y servir sobre tostadas.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

Gastronomía

Hongos

Receta fácil

