Salteado de hongos a la provenzal, una receta fácil, rica y económica
Una entrada perfecta o para el picoteo, este aperitivo funciona muy bien. Pocos minutos elaboración con un resultado delicioso.
Lista de Ingredientes
champiñones frescos: 300 gr
hongos portobellos: 300 gr
provenzal: 1 cda.
pimienta negra molida: 1/4 cdita.
aceite de oliva: 2 cdas.
sal: 1/4 cdita.
Preparación
Limpiar los champiñones y los portobellos con ayuda de una servilleta de papel, no se lavan porque en ese proceso absorben mucha agua que expulsan luego en la cocción. Retirar la base de los hongos y cortarlos en cuartos.
En una sartén calentar aceite de oliva, añadir los hongos y cocinar a fuego fuerte moviéndolos continuamente por 2 minutos, el tiempo de cocción es muy corto. Condimentar con sal, provenzal y pimienta negra, retirar del fuego y servir sobre tostadas.
