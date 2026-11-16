Ritual cerró su primera edición con 25 mil personas y Cipolletti ya prepara la edición del 2027

Ritual cerró su primera edición con una convocatoria estimada de 25 mil personas durante las dos jornadas realizadas en el Parque Rosauer, consolidando una nueva propuesta impulsada por la Municipalidad de Cipolletti para fortalecer la gastronomía, acompañar a los productores regionales y promover la actividad económica y turística de la ciudad.

El festival superó las expectativas de convocatoria y participación del sector gastronómico. Durante el sábado y el domingo, miles de vecinos y visitantes disfrutaron de una amplia variedad de propuestas culinarias, productos regionales, clases de cocina, actividades infantiles y espectáculos musicales.

El intendente Rodrigo Buteler celebró el resultado de esta primera edición y destacó el acompañamiento de toda la comunidad gastronómica de Cipolletti y la región.

Estamos muy felices con lo que pasó en Ritual. Tenemos una gastronomía de primer nivel, grandes cocineros, productores y emprendedores que hacen cosas increíbles y necesitábamos un evento que pudiera mostrar todo ese potencial. Durante cinco días se movió el circuito gastronómico de la ciudad, con bares y restaurantes que se sumaron con propuestas especiales, y cerramos con dos jornadas espectaculares en el Parque Rosauer. Cerca de 25 mil personas disfrutaron de esta primera edición. Cipolletti demostró que tiene todo para convertirse en una gran vidriera gastronómica del Alto Valle y queremos que Ritual se instale todos los años en la agenda gastronómica de Río Negro y la región». Rodrigo Buteler, intendente.

Una segunda jornada que volvió a colmar el Parque Rosauer



El domingo comenzó nublado y con algunos grados menos que el sábado. El clima agradable acompañó la llegada temprana de familias, vecinos y grupos de amigos, que ocuparon el parque con sus reposeras, almorzaron y recorrieron las propuestas gastronómicas y productivas.



Por la tarde salió el sol y el movimiento fue creciendo. Entre 11 mil y 12 mil personas habrían pasado por el predio durante la segunda jornada, según las estimaciones preliminares de la organización. Sumadas ambas fechas, la convocatoria total del fin de semana rondaría las 25 mil personas.

Desde el mediodía y hasta el cierre hubo una circulación permanente de público. Los puestos de comida y el Mercado de Productores se mantuvieron muy concurridos, mientras seguían llegando visitantes al parque.

La mayoría de las cocinas agotó sus preparaciones y los productores cerraron el festival con un balance muy positivo de ventas, reflejando el impacto económico que tuvo la propuesta para los emprendimientos y establecimientos participantes.



La segunda jornada volvió a reunir a públicos de todas las edades. En la pérgola del parque, los chicos participaron a las 15 y a las 17 de una experiencia junto a Lu Pérez Pieroni, con quien prepararon shots de manzana y pera con crema Chantilly.

En el escenario principal, Emma Leiva brindó una clase de cocina. Más tarde, el cocinero Juan Carranza y el bartender Hernán Digiacomo compartieron una propuesta conjunta que integró cocina y coctelería a partir de ingredientes de estación y productos regionales.

La programación artística incluyó la presentación en vivo de Zeze Nou & Funkdamental y el DJ set de Gabriel Salazar.



Las clases, las actividades infantiles y la música completaron una feria que tuvo como grandes protagonistas a las cocinas, productores, bodegas, sidreras, cervecerías y destilerías de la región.

El Parque Rosauer, un gran lugar de encuentro



Durante dos días, el público volvió a apropiarse del Parque Rosauer, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Cipolletti, que se transformó en el escenario de una verdadera fiesta popular. Familias enteras, grupos de amigos y visitantes de distintas localidades compartieron largas jornadas al aire libre, disfrutando de la gastronomía y de un espacio público que volvió a demostrar su enorme potencial para recibir grandes acontecimientos.

La convocatoria alcanzada ubica a Ritual entre los eventos populares más concurridos de la ciudad. De confirmarse el balance preliminar, sería el segundo evento de mayor convocatoria de Cipolletti, después de la tradicional Corrida.



La realización de Ritual también forma parte de una política de la gestión municipal orientada a recuperar y poner en valor los espacios públicos, generar propuestas de calidad para vecinos y visitantes y acompañar el desarrollo de los sectores productivos y comerciales.

El festival permitió mostrar, en un mismo lugar, el nivel alcanzado por la gastronomía y la producción del Alto Valle. El público pudo conocer propuestas que no siempre circulan fuera de sus espacios habituales y conversar directamente con quienes producen, cocinan y transforman los alimentos de la región.

Cinco días que movieron la gastronomía de Cipolletti



Ritual no se limitó a las dos jornadas del Parque Rosauer. El festival comenzó el miércoles 11 de noviembre con el Distrito Gastronómico, un circuito de restaurantes, bares y cafeterías que desarrollaron platos, menús y propuestas especiales. Durante cinco días, la gastronomía fue protagonista en distintos puntos de Cipolletti. La iniciativa permitió incrementar el movimiento habitual de los establecimientos participantes y extender el impacto del festival más allá del predio central.



Quienes llegaron desde otras ciudades y provincias también recorrieron restaurantes, comercios y espacios gastronómicos de Cipolletti, generando actividad económica tanto dentro como fuera de la feria. Este resultado refuerza uno de los principales objetivos de la Municipalidad: acompañar al sector privado, fortalecer la producción local y generar acontecimientos capaces de atraer visitantes, impulsar el consumo y posicionar a Cipolletti como una ciudad de referencia para la gastronomía regional.

La convocatoria de cocineros, restaurantes, productores y emprendedores también dejó en evidencia la capacidad de trabajo conjunto entre el Municipio y el sector gastronómico para desarrollar propuestas que trasciendan una única edición.

Ritual llegó para quedarse: la mirada ya está puesta en 2027



Cuando faltaba menos de una hora para el horario previsto de finalización, la lluvia se hizo presente y marcó el cierre de una jornada que dejó un balance ampliamente positivo.

Ritual terminó así cinco días de gastronomía, producción, cultura y encuentro. El trabajo conjunto de la Municipalidad de Cipolletti, la producción del festival y la comunidad gastronómica permitió acercar la cocina local a vecinos y visitantes, fortalecer el vínculo con los productores y mostrar la diversidad de todo lo que se hace en el Alto Valle.

Buteler agradeció especialmente a quienes confiaron en esta primera edición y a las miles de personas que acompañaron la propuesta.



“Quiero agradecer a todos los gastronómicos, productores, cocineros y emprendedores que confiaron en esta idea y se sumaron. Y especialmente a las miles de familias que se acercaron al Parque Rosauer y disfrutaron de una verdadera fiesta de la gastronomía. Fue emocionante ver el parque lleno, la gente disfrutando y los puestos trabajando a pleno. Ritual llegó para quedarse y nosotros ya nos quedamos con ganas de que llegue noviembre de 2027 para volver a encontrarnos”, concluyó el intendente.

La primera edición dejó un balance muy positivo y una nueva cita para el calendario de acontecimientos de Cipolletti. Con la mirada puesta en noviembre de 2027, el Municipio proyecta consolidar a Ritual como un encuentro anual de referencia para la gastronomía y la producción de Río Negro y de toda la región.