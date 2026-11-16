Quini 6: cuáles fueron los números del domingo 15 de noviembre 2026 y cuánto se acumula para el próximo sorteo

Durante la emisión del domingo 15 de noviembre 2026, el sorteo número 3.426 del Quini 6, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, concluyó sin ganadores en el Tradicional ni en La Segunda, permitiendo que el acumulado individual de esta última modalidad traspase la impactante cifra de los $3.044 millones.

En contrapartida, la fortuna derramó millones en los escalones de cinco coincidencias de Quini 6, favoreciendo a 18 jugadores en el Tradicional con más de $3 millones cada uno y a otros 56 apostadores en La Segunda.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 15 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su edición dominical de mitad de mes, determinó las siguientes combinaciones y escalas de cobro:

Modalidad de juego Bolillas de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto individual Tradicional

Primer Sorteo 01 – 02 – 10 – 13 – 38 – 39 Vacante

($1.100 millones) 18 ganadores con 5 aciertos ($3.013.912,00 c/u) La Segunda del Quini 11 – 17 – 19 – 21 – 27 – 28 Vacante

($3.044 millones) 56 ganadores con 5 aciertos ($968.757,43 c/u) La Revancha Pozo multimillonario Vacante en acumulación Acumula pozo récord hacia mitad de semana Pozo Extra 01 – 02 – 10 – 11 – 13 – 16 – 17 – 19 – 21 – 27 – 28 – 33 – 37 – 38 – 39 – 40 Con ganadores 1.123 ganadores ($178.094,39 c/u)

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 18 de noviembre 2026

De cara a la jugada de mitad de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.427 volverá a superar los $8.600 millones, impulsada de manera directa por los más de $3.044 millones de La Segunda, el piso garantizado del Tradicional y el arrastre millonario de La Revancha.

Los apostadores pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del miércoles por la tarde.

El acto público oficial se realizará el miércoles 18 de noviembre 2026 a las 21:15 en la sala institucional, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y vía streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.