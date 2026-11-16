ANSES: quiénes cobran del 16 al 20 de noviembre 2026 y cuánto reciben con aumento y bono

A partir de este lunes 16 y hasta el viernes 20 de noviembre 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) desplegará cinco jornadas hábiles consecutivas para completar el pago de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, al tiempo que avanza con el cronograma unificado de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Todos los depósitos de ANSES, liquidados durante estos cinco días, incorporan el incremento mensual del 1,93% oficializado mediante la Resolución 304/2026 y la acreditación íntegra del bono extraordinario de $70.000 fijado por el Decreto 1296/2026 para los adultos mayores de menores ingresos, permitiendo normalizar el flujo de fondos en las cuentas bancarias.

Jubilaciones y pensiones ANSES: qué terminaciones de DNI cobran del lunes 16 al viernes 20 de noviembre 2026

Con un ritmo de una terminación documental por jornada, el organismo previsional concluirá este viernes la totalidad de los desembolsos para los haberes contributivos que no superan el piso mínimo garantizado:

Lunes 16 de noviembre 2026: documentos terminados en 5.

Martes 17 de noviembre 2026: documentos terminados en 6.

Miércoles 18 de noviembre 2026: documentos terminados en 7.

Jueves 19 de noviembre 2026: documentos terminados en 8.

Viernes 20 de noviembre 2026: documentos terminados en 9 (cierre formal del tramo de jubilaciones mínimas).

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo: calendario semanal ANSES por DNI del 16 al 20 de noviembre 2026

En paralelo al cronograma previsional, las familias beneficiarias de asignaciones universales y contributivas percibirán sus prestaciones de acuerdo con el siguiente orden:

Lunes 16 de noviembre 2026: documentos finalizados en 3.

Martes 17 de noviembre 2026: documentos finalizados en 4.

Miércoles 18 de noviembre 2026: documentos finalizados en 5.

Jueves 19 de noviembre 2026: documentos finalizados en 6.

Viernes 20 de noviembre de 2026: documentos finalizados en 7.

Cómo continúa el cierre de AUH y AUE: las últimas dos terminaciones documentales (8 y 9) no se liquidarán el lunes 23 debido al feriado nacional trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladándose al martes 24 (DNI 8) y miércoles 25 de noviembre 2026 (DNI 9).

ANSES: ¿cuánto cobro en noviembre 2026, según la prestación?