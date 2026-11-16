Río Negro, un destino para pescar entre ríos de montaña, estepa y mar

Los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez reúnen condiciones ideales para la pesca de truchas en un entorno de bosques y montañas.

La llegada de la primavera transforma los paisajes patagónicos y marca el inicio de una de las temporadas más esperadas por los pescadores deportivos. Ríos de montaña, cursos de estepa, valles productivos y costas atlánticas conforman un abanico de ambientes que pocas provincias del país reúnen dentro de un mismo territorio.

Río Negro cuenta con aguas cristalinas de la cordillera, el río que atraviesa los valles y desemboca en el Atlántico. Cada región ofrece condiciones y desafíos diferentes. Se puede practicar pesca con mosca (fly fishing), spinning, pesca de fondo y excursiones embarcadas, tanto para pescadores experimentados como para quienes tiran la línea por primera vez.

Naupa Huen, una joya del Limay Medio

A unos 60 kilómetros de la represa de Pichi Picún Leufú y a 70 de Piedra del Águila, Naupa Huen se consolida como uno de los rincones atractivos para la pesca deportiva en el Limay Medio. El pequeño paraje rionegrino, ubicado frente a Bajada Colorada, del lado neuquino, recibe visitantes de distintas provincias y también del exterior.

Desde el Alto Valle existen dos alternativas para llegar. Una es atravesar Paso Córdoba, por las rutas provinciales 6, 71, 74 y 73, con un tramo importante de caminos de tierra. La otra opción es ingresar por Neuquén, cruzar el puente de Cipolletti y continuar por la ruta 237 hasta la represa de Pichi Picún Leufú. Desde allí, un nuevo cruce hacia Río Negro permite completar los últimos 60 kilómetros.

. En el río Negro, las carpas pueden alcanzar entre 8 y 10 kilos y representan un desafío para los pescadores deportivos.

El principal atractivo está en las aguas del Limay, donde se pueden encontrar truchas marrones, arcoíris y pejerreyes. La temporada convoca especialmente a quienes practican pesca con mosca, con excursiones que se extienden desde noviembre hasta mayo, cuando finaliza el período habilitado.

La infraestructura del paraje también comenzó a sumar servicios. Cuenta con energía renovable, conexión a internet y alojamientos tipo dormis. A orillas del río funciona un camping administrado por la comisión de fomento, con electricidad, baños y parrillas. Las posibilidades incluyen también recorridos en lancha y jornadas para disfrutar de un paisaje donde viven alrededor de 250 personas.

Por estos días un pescador contaba: «Se ha vuelto un lugar muy famoso porque, además de tener algunas provisiones, cuenta con un puerto pequeño donde se puede bajar y sacar el bote. Eso es muy cómodo y, sobre todo, importantísimo. Está creciendo mucho esa zona».

Los grandes ríos de estepa y el reino de la trucha

El nacimiento del río Limay, en Dina Huapi, es uno de los sectores emblemáticos para la pesca con mosca en la Patagonia. La dinámica del agua y la disponibilidad de alimento favorecen la presencia de ejemplares de buen porte, entre ellos truchas marrones y arcoíris.

Río abajo, el tramo medio presenta otro escenario: islas, brazos secundarios, correderas y paredes rocosas que exigen conocer las corrientes y elegir con precisión dónde lanzar. Las flotadas en balsas o drift boats permiten recorrer sectores de difícil acceso a pie, detenerse en pozones y explorar distintos ambientes a lo largo de la jornada.

Montaña adentro, entre bosques y lagos

Las flotadas permiten recorrer sectores del Limay Medio de difícil acceso y explorar pozones y correderas.

En la cordillera rionegrina, la pesca adquiere otra dimensión. Los lagos Nahuel Huapi y Gutiérrez, junto con los ríos Manso, Villegas, Guillelmo, Fonck y Hess, ofrecen ambientes rodeados de bosques y montañas, donde predominan las truchas arcoíris, marrones y de arroyo.

En estos cursos y espejos de agua se utilizan principalmente equipos livianos. Durante la primavera y el verano, la pesca con mosca seca permite observar las eclosiones de insectos en la superficie y aprovechar los momentos de mayor actividad, en especial durante las primeras y últimas horas de luz.

Carpas de gran porte en el río Negro

En los valles, el río Negro ofrece una alternativa que gana cada vez más adeptos: la pesca de carpas. El Alto Valle, especialmente entre Cipolletti y Villa Regina, concentra algunos de los sectores más atractivos, con ejemplares que pueden alcanzar entre 8 y 10 kilogramos. La actividad también se extiende hacia el Valle Medio y el Valle Inferior.

La pesca con mosca de carpas requiere paciencia y conocimiento del comportamiento de los peces para identificar el momento preciso de lanzar.

Una de las propuestas especializadas es la de Tras la Senda, agencia de turismo receptivo y guías de pesca con base en General Roca. Sus excursiones combinan flotadas por el río Negro y el Limay con pesca a pez visto, una modalidad que exige paciencia, precisión y conocimiento del comportamiento de esta especie.

La técnica consiste en localizar las carpas mientras se alimentan cerca de las orillas o en sectores de poca profundidad y presentar la mosca sin generar movimientos que las alerten. Son peces especialmente sensibles a las vibraciones: un golpe en la embarcación, un paso brusco o un lanzamiento demasiado ruidoso pueden hacer que desaparezcan.

Las salidas incluyen embarcaciones equipadas, guías profesionales habilitados, desayuno y almuerzo a bordo. La propuesta permite explorar brazos secundarios y sectores de difícil acceso, en una experiencia que combina el desafío técnico con la observación del comportamiento de los peces.

Del río al mar: el Golfo San Matías

La diversidad pesquera de Río Negro también llega al Atlántico. Desde la desembocadura del río Negro, en El Cóndor, hasta los distintos sectores del Golfo San Matías, Las Grutas, San Antonio Este, La Rinconada, Bahía Rosas, Bahía Creek y Pozo Salado, el litoral ofrece alternativas para quienes prefieren pescar desde la costa o embarcarse.

El surfcasting permite buscar especies como pez gallo, pescadilla, corvina y pejerrey. Para esta modalidad se utilizan cañas de entre 4 y 4,50 metros y plomadas que permiten superar la rompiente. Las salidas embarcadas, con partidas desde el Puerto del Este o San Antonio Oeste, amplían las posibilidades hacia zonas de fondos rocosos y restingas, donde aparecen especies como salmón de mar, besugo, mero y pescadilla.

Del río al mar: el Golfo San Matías.

Para practicar pesca en aguas continentales es obligatorio contar con el Permiso Unificado de Pesca Continental Patagónica, cuya vigencia y condiciones dependen del ambiente y la temporada. La pesca marítima, por su parte, se rige por la normativa provincial y cuenta con un calendario diferente.

La combinación de ríos, lagos, valles y mar convierte a Río Negro en un destino con alternativas durante buena parte del año. Una provincia donde cada ambiente propone una técnica distinta y donde la pesca también funciona como una manera de descubrir territorios, paisajes y pequeñas localidades de la Patagonia.

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