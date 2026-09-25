Elecciones en Brasil 2026: el país define a su próximo presidente bajo la atenta mirada de siete misiones internacionales

Más de 158 millones de ciudadanos brasileños están convocados a las urnas el próximo 4 de octubre para participar en una nueva jornada de elecciones generales. En esta primera vuelta, el electorado definirá la presidencia del país, además de renovar gobernaciones, bancas en el Senado y escaños en las cámaras de diputados federales, estatales y distritales.

El escenario político nacional estará marcado por una contienda de alta polarización. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará la reelección frente a una oposición encabezada por Flávio Bolsonaro, representante del sector político que lidera el expresidente Jair Bolsonaro.

Las misiones internacionales que participarán en el seguimiento electoral

Para velar por la transparencia de la jornada, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil confirmó la presencia de siete misiones de observación electoral internacional. Estas comitivas técnica auditoras buscarán garantizar la integridad del proceso, fortalecer la confianza pública y contribuir al perfeccionamiento del sistema de votación.

Entre los organismos acreditados para realizar el seguimiento de los comicios se destacan el Centro Carter, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento del Mercosur (Parlasur) y la Unión Europea. Asimismo, participarán representantes de la Liga de Estados Árabes, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Cómo será la logística y las restricciones en las urnas

Ante la complejidad de la oferta electoral, las autoridades judiciales remarcaron la importancia de la organización previa de los votantes. Debido a que en esta ocasión se eligen representantes para seis cargos diferentes, la conducción del TSE recomendó el uso del tradicional machete en papel para anotar los números de los candidatos y agilizar el paso por el cuarto oscuro.

El titular del organismo electoral, Kassio Nunes Marques, enfatizó las medidas de seguridad vigentes dentro de la cabina de votación. Durante el acto de sufragio estará estrictamente prohibido el ingreso con:

Teléfonos celulares

Cámaras fotográficas

Filmadoras

Equipos de radiocomunicación

La medida surgió con el fin de resguardar el secreto del voto, incluso si dichos dispositivos se encuentran apagados.

De manera complementaria a las comisiones oficiales de auditoría, la justicia electoral brasileña implementará un Programa de Invitados Internacionales. Esta iniciativa reunirá a autoridades y especialistas extranjeros dedicados al análisis de sistemas democráticos, quienes evaluarán sobre el terreno el desempeño de la infraestructura tecnológica desplegada.

Con las urnas electrónicas ya preparadas en los diferentes centros de votación del país sudamericano, la logística entra en su fase final. Las autoridades confían en que la supervisión externa y los protocolos de control vigentes consolidarán la confiabilidad del recuento en una de las citas electorales más masivas de la región.

Con información de NA.