Neuquén entregó 45 escrituras y boletos de compraventa a familias que esperaron años por su tierra

Un total de 45 familias de diversos barrios de la capital formalizaron este viernes la regularización de sus terrenos. (Foto: prensa municipalidad)

Un total de 45 familias de Neuquén capital formalizaron la regularización dominial de sus terrenos a través de la entrega de 15 escrituras definitivas y 30 boletos de compraventa. El acto oficial se realizó en la sede municipal del centro y fue encabezado por el intendente Mariano Gaido junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini.

La adjudicación de la documentación alcanzó a residentes de diversos sectores de la ciudad que, en varios casos, arrastraban más de dos décadas de trámites administrativos para obtener el reconocimiento legal de los lotes donde levantaron sus viviendas.

“Desde el inicio de la primera gestión se impulsó un proceso de regularización de distintos sectores y se trabajó sobre cada una de las situaciones particulares de numerosas familias que, en algunos casos, esperaron más de 20 años”, expresó Pasqualini.

Los barrios alcanzados por la regularización

Durante la entrega, Pasqualini remarcó que las escrituras otorgan la titularidad definitiva, mientras que los boletos de compraventa representan el paso previo indispensable para alcanzar el título de propiedad tras cancelar la tierra. «Esta tierra es mía, esta casa es mía, se la puedo dejar a mis hijos», sintetizó la funcionaria sobre el impacto de la medida.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén. (Foto: Prensa Municipalidad)

El esquema de regularización se distribuyó en los siguientes sectores:

Escrituras definitivas (15 familias): beneficiarios de los barrios Cordón Colón, Islas Malvinas, Unión de Mayo, Villa Ceferino, Valentina Sur y Colonia Rural Nueva Esperanza.





beneficiarios de los barrios Cordón Colón, Islas Malvinas, Unión de Mayo, Villa Ceferino, Valentina Sur y Colonia Rural Nueva Esperanza. Boletos de compraventa (30 familias): adjudicatarios de Gran Neuquén Sur, El Esfuerzo, Almafuerte, Toma Norte, Villa Ceferino, La Estrella, Confluencia (Urbana y Rural) y Valentina Sur.



«Para mí es algo maravilloso, me siento muy contenta»: una espera de 27 años

Entre las beneficiarias del acto estuvo Cecilia Oliva, vecina de Valentina Sur, quien aguardó casi tres décadas para alcanzar esta instancia: «Para mí es algo maravilloso, me siento muy contenta», expresó. La vecina recordó que su expediente inició hace 27 años tras solicitar un lote en la zona de la Escuela 23, luego obtuvo una tenencia precaria en la Escuela 223 y recién ahora logró la firma formal de su boleto de compraventa.

Por su parte, el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, explicó que el ritmo de las entregas depende del avance de los trámites administrativos y de la documentación que presenta cada familia, y que muchos casos requieren tratamiento legislativo en el Concejo Deliberante. Desde el Municipio convocaron a quienes aún no hayan iniciado la regularización a dirigirse a la Subsecretaría de Tierras para comenzar el trámite.

«Desde el día uno de la gestión se trabaja para que cada vecino y vecina pueda acceder a su escritura«, concluyó Hurtado.