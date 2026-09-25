Caminar después de comer: cuántos minutos pueden ayudar a la digestión y al control de la glucosa

Una caminata breve después de las comidas puede ser suficiente para interrumpir el sedentarismo y moderar el aumento de la glucosa en sangre. No hace falta convertirla en un entrenamiento: incluso unos pocos minutos de movimiento pueden aportar beneficios.

Después de almorzar o cenar, la reacción habitual suele ser sentarse en el sillón, volver al escritorio o quedarse frente a una pantalla. Sin embargo, incorporar una caminata corta después de comer puede ser un hábito sencillo para sumar movimiento a la rutina diaria.

No es necesario salir a correr ni realizar un entrenamiento exigente. Investigaciones sobre actividad física y glucemia encontraron que caminar durante algunos minutos después de una comida puede ayudar a reducir el pico de glucosa que se produce durante la digestión.

El efecto tiene una explicación sencilla: cuando los músculos se ponen en movimiento utilizan glucosa como fuente de energía, facilitando su captación desde la sangre.

¿Cuánto hay que caminar después de comer?

No existe un número mágico y los beneficios dependen de cada persona. Sin embargo, incluso caminatas muy breves pueden resultar útiles para interrumpir períodos prolongados de sedentarismo.

Un metaanálisis publicado en Sports Medicine encontró que caminar después de comer produce un efecto favorable sobre la glucosa posprandial en comparación con permanecer sentado.

Una alternativa fácil de incorporar puede ser caminar entre 5 y 15 minutos a un ritmo cómodo después del almuerzo o la cena. Quien no pueda salir puede moverse dentro de la casa, subir y bajar suavemente escaleras o simplemente aprovechar para realizar alguna tarea que implique estar de pie y desplazarse.

La clave no está necesariamente en la intensidad, sino en evitar permanecer inmóvil inmediatamente después de comer.

Por qué puede ayudar a controlar el azúcar en sangre

Después de ingerir alimentos, especialmente aquellos que contienen hidratos de carbono, la glucosa en sangre aumenta naturalmente. Como respuesta, el organismo libera insulina para facilitar que esa glucosa pueda ingresar a las células.

Cuando caminamos, los músculos necesitan combustible. Esa actividad favorece la utilización de glucosa, por lo que puede contribuir a que el aumento posterior a la comida sea menos pronunciado.

Esto no significa que una caminata compense una alimentación desequilibrada ni que sustituya tratamientos indicados por un médico. Es simplemente una herramienta más dentro de un estilo de vida activo.

Caminar también puede favorecer la digestión

El movimiento suave después de comer puede colaborar además con la motilidad gastrointestinal, es decir, con los movimientos naturales que permiten que los alimentos avancen por el aparato digestivo.

Pero hay una diferencia importante entre caminar y hacer ejercicio intenso. Después de una comida abundante no es necesario entrenar fuerte y algunas personas pueden experimentar pesadez, náuseas o reflujo si realizan actividad vigorosa inmediatamente.

Una caminata tranquila, en cambio, permite sumar movimiento sin exigir demasiado al organismo.

Un hábito pequeño que puede resultar más fácil de sostener

Uno de los puntos fuertes de esta práctica es que no exige equipamiento, gimnasio ni demasiado tiempo.

Se puede aprovechar para pasear al perro, caminar algunas cuadras, hacer una compra cercana o simplemente dar vueltas por el patio o dentro de casa.

Y también permite cambiar la manera de pensar la actividad física: no todo el movimiento saludable tiene que ocurrir durante una sesión de entrenamiento de una hora. Los pequeños períodos distribuidos durante el día también cuentan.

Para quienes pasan muchas horas sentados, transformar los minutos posteriores a alguna de las comidas en un momento para moverse puede ser una manera sencilla de comenzar.