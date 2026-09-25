Primavera Orquestal: el IUPA ofrecerá un nuevo concierto este sábado en Stefenelli

Durante el último concierto, la comunidad se encontró en la Catedral de Roca para recibir la primavera. Foto: gentileza.

La música orquestal volverá a encontrarse con la comunidad este sábado 26 de septiembre, cuando el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presente una nueva edición de Primavera Orquestal en la parroquia María Auxiliadora y Arcángel Gabriel (Vintter 1346) de Padre Stefenelli. El concierto comenzará a las 18 y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a distintas formaciones musicales de la institución: la Orquesta Sinfónica Universitaria (OSU), la Banda Sinfónica, la Orquesta Infanto Juvenil y los Ensambles de Iniciación Orquestal.

Las agrupaciones volverán a presentar el programa que interpretaron días atrás en la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Roca.

De esta manera, el concierto permitirá acercar nuevamente a la comunidad el trabajo artístico y formativo que se desarrolla en el ámbito del IUPA, con la participación de músicos y estudiantes que integran las distintas agrupaciones.

El repertorio recorrerá distintos estilos

En el caso de la Orquesta Sinfónica Universitaria, el programa incluye cuatro obras de compositores de distintas épocas y tradiciones musicales.

La presentación comenzará con Concert Piece, de Alexander Guilmant, una obra que contará con Santiago Martínez como trombón solista. Luego será el turno de Intermezzo, de Giacomo Puccini, seguido por Nabucco, de Giuseppe Verdi, y La Bacanal, de Camille Saint-Saëns.

El repertorio combina así música sinfónica y obras vinculadas al repertorio operístico, en una propuesta que busca compartir con el público parte del trabajo que las agrupaciones desarrollan durante el año.

Así fue la anterior presentación de la orquesta

La presentación en Stefenelli tendrá lugar pocos días después del concierto realizado el día de la primavera en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, donde Primavera Orquestal convocó a una importante cantidad de público.

En aquella oportunidad, las distintas formaciones del IUPA compartieron escenario y mostraron las diferentes instancias que atraviesa la formación musical dentro de la institución, desde los ensambles de iniciación hasta la Orquesta Sinfónica Universitaria.

La OSU fue creada en 2021 como un proyecto académico y artístico integrado por estudiantes del Departamento de Música y músicos invitados. En ese marco, las presentaciones abiertas permiten que el trabajo desarrollado en los espacios de formación trascienda las aulas y llegue a distintos espacios de la comunidad.