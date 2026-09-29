Ruta gastronómica en Bariloche: 10 pop ups imperdibles en BALC2026

Del 6 al 11 de octubre, restaurantes de Bariloche abrirán sus cocinas a invitados de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Neuquén, Río Negro y el sur de Chile. Cada encuentro dará lugar a un menú creado especialmente para esa noche.

Durante seis días, cocineros invitados trabajarán con anfitriones locales para crear menús especiales que podrán disfrutarse por una sola noche. La programación de este año reúne diez encuentros y conecta a Bariloche con distintas regiones de la Argentina y con la Región de Los Lagos, en Chile.

La propuesta es una oportunidad para conocer otras cocinas sin salir de la ciudad y, al mismo tiempo, ver qué sucede cuando sus protagonistas comparten productos, ideas y formas de trabajar. Cada menú surgirá del encuentro entre quien llega y quien abre las puertas de su restaurante.



El recorrido comenzará en Nené. Allí, Santiago Pérez y Lucas Rothschild, de Mambo, compartirán la cocina con Joaquín Facio. Mambo es una de las aperturas recientes de la gastronomía porteña y propone una cocina directa, marcada por el fuego y el producto.

También el Alto Valle tendrá su lugar en la programación. Marga, de Cipolletti, tomará la cocina de Ánima con su equipo encabezado por Simón Lochbaum. Cocinero autodidacta, Lochbaum dio sus primeros pasos profesionales en La Toscana, en Neuquén, y se formó en el oficio junto a Mauricio Couly. Alcauciles, espárragos, peras y manzanas del Alto Valle son parte del territorio que atraviesa su propuesta. Su llegada a Ánima sumará al recorrido de BALC una cocina rionegrina con identidad propia.



En Brazarte, el restaurante del Sheraton Bariloche, Hugo Muñoz Toledo, del Hotel Gran Pacífico de Puerto Montt, cocinará junto a Aníbal Ramírez. Con 35 años de trayectoria, el chef chileno llegará como representante de una gastronomía estrechamente vinculada con los productos y la identidad del sur de Chile.

Esa misma noche, Martín Altamirano, de La Torgnole, compartirá la cocina de Batistín, en Huinid Hoteles, con Alejandro Clausen. El encuentro será parte de la participación de Córdoba como provincia invitada de BALC 2026. Desde las Sierras Chicas, La Torgnole desarrolló una propuesta de cocina de autor apoyada en el producto local.



Solís Cocina recibirá a Micaela Najmanovich y Nicolás Arcucci, creadores de Anafe, para cocinar junto a Mecha Solís. Anafe nació en Buenos Aires como un ciclo de pop ups y luego se convirtió en un restaurante reconocido por Latin America’s 50 Best y distinguido con el Bib Gourmand de la Guía Michelin. Solís, por su parte, desarrolla en Bariloche una cocina propia con una fuerte relación con el producto. Será uno de los encuentros más esperados de la semana.

También Edgar Kuda y el equipo de Yuzu Izakaya llegarán a Oni Cantina. Descendiente de inmigrantes de Okinawa, Kuda trabaja sobre el cruce entre técnicas asiáticas, cultura nikkei y productos locales.



Maximiliano Rossi, creador de Picarón y Ultramarinos, cocinará en Auita junto a Joaquín Facio. Rossi llegará desde Buenos Aires con una trayectoria desarrollada en la Argentina y Europa, y con una propuesta en Ultramarinos que pone al mar argentino en el centro del plato.

Además tendrá lugar Argentina en BALC, en Madurado. Allí se reunirán Agustín Kurán, creador de Amasijo, en Santiago del Estero; Florencia Rodríguez, de El Nuevo Progreso de Tilcara, en Jujuy; y el cocinero barilochense Pablo Quiven. Será un menú atravesado por ingredientes, saberes y miradas de tres regiones del país.



El Llao Llao Resort Golf & Spa recibirá a Maru Botana para un brunch creado junto a Mariano Cacchiotti, chef ejecutivo del hotel. La propuesta combinará la cocina de una de las figuras más conocidas de la gastronomía argentina con uno de los escenarios emblemáticos de Bariloche.

El cierre será en Terraza, Restaurant de Altura. Pablo Adué Oyarzún, de Rayén Restaurante, en la zona costera de Osorno, cocinará junto a Juan Izaguirre. El encuentro llevará a la mesa productos del mar y una propuesta vinculada con la identidad mapuche-huilliche y la economía circular.



Con esta programación, los pop ups vuelven a expresar una de las ideas centrales de BALC: hacer de Bariloche un punto de encuentro entre cocineros y territorios.

Agenda de pop ups

Martes 6 de octubre:

Mambo en Nené: Santiago Pérez y Lucas Rothschild, junto a Joaquín Facio.

Miércoles 7 de octubre, 21 hs:

Marga en Ánima: el equipo del restaurante de Cipolletti, encabezado por Simón Lochbaum, tomará la cocina de Ánima.



Jueves 8 de octubre:

Del Reloncaví al Nahuel Huapi: Hugo Muñoz Toledo y Aníbal Ramírez, en Brazarte, Sheraton Bariloche.

Córdoba en BALC: Martín Altamirano y Alejandro Clausen, en Batistín, Huinid Hoteles.

Viernes 9 de octubre:

Anafe en Solís Cocina: Micaela Najmanovich, Nicolás Arcucci y Mecha Solís.

Yuzu Izakaya en Oni Cantina: Edgar Kuda y equipo.

Sábado 10 de octubre:

Ultramarinos en Auita: Maximiliano Rossi y Joaquín Facio.

Argentina en BALC: Agustín Kurán, Florencia Rodríguez y Pablo Quiven, en Madurado.



Domingo 11 de octubre:

Brunch con Maru: Maru Botana y Mariano Cacchiotti, en Llao Llao Resort Golf & Spa.

Chile en BALC: Pablo Adué Oyarzún y Juan Izaguirre, en Terraza, Restaurant de Altura.

Los menús, valores y canales de reserva de cada experiencia se informarán en barilochealacarta.com y en las redes oficiales de BALC.