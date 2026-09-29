Tras la muerte de Juan Carlos Pagotto, el Gobierno confirmó que Claudia López ocupará su banca en el Senado

El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, falleció a los 74 años de edad en su vivienda particular localizada en la capital de la provincia. La noticia fue confirmada de manera oficial durante las primeras horas de la mañana.

El deceso causó un profundo impacto y conmoción en el ámbito político tanto a nivel provincial como dentro del Congreso Nacional. La sustitución fue designada a la miembra política Claudia Cecilia López y confirmado por la Vocería Presidencial.

Tras conocerse el hecho, las fuerzas de seguridad y el personal médico forense se desplazaron hacia el domicilio del parlamentario para llevar a cabo las tareas periciales correspondientes. Si bien las actuaciones policiales se iniciaron de inmediato para determinar las circunstancias exactas de la muerte, de momento las autoridades no han emitido un parte médico oficial informando la causa del fallecimiento.

Diversas figuras de la administración nacional manifestaron públicamente su pesar ante la noticia de la muerte del parlamentario riojano. Entre los mensajes expresados a través de las redes sociales destacó el de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien envió sus condolencias a la familia y destacó la trayectoria del representante en las filas del espacio oficialista.

Ante la vacante producida en la Cámara Alta, el vocero presidencial Adrián Ravier confirmó en conferencia de prensa la activación del mecanismo legal de reemplazo. En representación del Gobierno Nacional, la Casa Rosada hizo público su pésame a los familiares, allegados y a los integrantes del bloque parlamentario de La Libertad Avanza por la pérdida del dirigente.

El esquema de sucesión institucional establece que la banca parlamentaria dejada por el dirigente difunto pase a manos de la legisladora riojana Claudia Cecilia López. La nómina electoral con la que el espacio libertario compitió en las elecciones generales legislativas de 2023 contemplaba a López en el segundo término de la lista oficial.

Quién fue Carlos Pagotto

Juan Carlos Pagotto se desempeñaba como senador nacional representando a la provincia de La Rioja dentro de la estructura partidaria de La Libertad Avanza. Durante su trayectoria profesional y política en el ámbito local, logró consolidarse como un abogado de referencia en la capital riojana antes de dar el salto a los cargos de representación legislativa nacional.

Durante su labor desarrollada en la Cámara Alta de la Nación, el dirigente riojano asumió roles y posiciones de marcada relevancia dentro de la dinámica parlamentaria. Integró comisiones estratégicas vinculadas al análisis técnico de asuntos judiciales y al debate de iniciativas legislativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

El ex senador Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza.

En el transcurso del año 2026, el rol de Pagotto cobró un protagonismo central en las discusiones de la Cámara de Senadores. Su intervención resultó determinante en los debates vinculados con el tratamiento de las designaciones, pliegos y coberturas de vacantes dentro del Poder Judicial de la Nación.

Dicho desempeño parlamentario se produjo en un escenario legislativo donde el Gobierno buscaba avanzar de manera sostenida en la aprobación de una serie de nombramientos clave para la magistratura. Su gestión en las comisiones técnicas posibilitó el avance de dictámenes estratégicos para la agenda judicial del oficialismo.

Cuál es el perfil y los antecedentes de López

Claudia Cecilia López cuenta con una trayectoria de participación política y de gestión en la provincia de La Rioja. Su actividad en la administración pública registra antecedentes que se remontan a más de dos décadas en el ámbito municipal.

En diciembre del año 2003, López juró como secretaria de Economía, Hacienda y Finanzas durante la gestión municipal encabezada por Ricardo Quintela en la capital riojana. Años más tarde, en las elecciones legislativas de 2009, la dirigente compitió como candidata a diputada nacional en las listas del espacio Lealtad y Dignidad.

Claudia Cecilia López (Foto: gentileza)

Posteriormente, la dirigencia política de López viró hacia la conformación de la plataforma libertaria en el territorio provincial. Hacia febrero de 2023, quedó formalmente inscripta como vocal en la junta directiva partidaria de La Libertad Avanza en La Rioja.

En las elecciones generales del mismo año, su nombre fue ratificado en el segundo lugar de la boleta de senadores nacionales. Aquella propuesta electoral, que llevó a la Presidencia a Javier Milei y contó con Martín Menem como referente en la provincia, determinó su posición actual de reemplazo directo en la bancada oficialista.

Con información de Ámbito Financiero y LN.