Daniel Osvaldo: revelaron qué habría pasado en su último acercamiento con Jimena Barón

Mientras Daniel Osvaldo continúa internado por una infección pulmonar, Yanina Latorre reveló una versión hasta ahora desconocida sobre uno de los últimos acercamientos que habría tenido con Jimena Barón. Qué dijo y cómo sigue la salud del exfutbolista.

La internación de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación y, mientras aparecen novedades sobre su evolución, Yanina Latorre reveló una información desconocida sobre Jimena Barón, expareja del exfutbolista y madre de uno de sus hijos.

La conductora contó en su programa de El Observador una versión acerca de un encuentro que Barón y Osvaldo habrían mantenido tiempo después de su separación.

Según reprodujo PrimiciasYa, Latorre aseguró que el episodio ocurrió durante la cuarentena, cuando la cantante habría ido hasta una casa en Banfield en la que se encontraba su ex.

Qué reveló Yanina Latorre sobre Jimena Barón y Daniel Osvaldo

De acuerdo con la versión de la conductora, aquel acercamiento habría tenido un motivo muy diferente al que se especuló públicamente en ese momento.

“A mí me contaron que cuando Jimena Barón lo fue a ver en la cuarentena (…) ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía”, sostuvo Latorre.

Siempre según su relato, Barón habría recuperado sus pertenencias y luego se habría marchado. La información corresponde a la versión difundida por la periodista y no fue confirmada públicamente por los protagonistas.

La revelación apareció mientras Latorre repasaba el presente del exdelantero de Boca y de la Selección italiana, quien atraviesa un delicado problema de salud.

Cómo sigue la salud de Daniel Osvaldo

Osvaldo fue internado después de presentar una infección pulmonar y un derrame pleural, es decir, una acumulación de líquido en el espacio ubicado entre el pulmón y la membrana que lo recubre.

El exfutbolista debió ser intervenido para limpiar la zona afectada y los médicos tomaron muestras para realizar estudios destinados a determinar qué provocó la infección y cuál debía ser el tratamiento. Fuentes familiares desmintieron versiones que indicaban que le habían retirado partes de los pulmones.

En las últimas horas fue trasladado al Hospital del Bicentenario, en Monte Grande, para continuar con su atención. Su hermano transmitió tranquilidad sobre su evolución y desde Intrusos informaron que se encuentra estable, consciente y puede alimentarse por sus propios medios.

La familia también buscó despejar otra de las versiones que circularon desde que se conoció la internación: negó que el actual cuadro esté relacionado con una recaída en las adicciones que el propio Osvaldo había hecho públicas años atrás.

Jimena Barón y el mensaje que publicó en medio de la internación

En medio de la preocupación por Osvaldo, Jimena Barón se mostró enfocada en acompañar a su familia y días atrás compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo, que se prepara para finalizar la escuela primaria.

La publicación coincidió temporalmente con las primeras informaciones sobre la internación del exfutbolista, aunque Barón no hizo referencia directa al estado de salud de Osvaldo.

Mientras tanto, el exjugador permanece bajo seguimiento médico y todavía no se informó oficialmente cuándo podría recibir el alta.