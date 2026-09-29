Arrancan los ATP 500 de Beijing y Tokio con la participación de seis argentinos

Este miércoles comienza una semana llena de acción para los tenistas argentinos, que disputarán los ATP 500 de Beijing y Tokio. Ambos torneos finalizarán el 6 de octubre y serán la antesala para el Masters 1000 de Shanghai, el certamen que cerrará la gira asiática.

El torneo chino contará con la presencia de cinco representantes albicelestes. Los primeros en salir a la cancha serán Thiago Tirante (52°) y Juan Manuel Cerúndolo (53°). El platense volverá a las canchas luego de su gran actuación en Copa Davis en Neuquén, donde sumó su primera victoria como local, y se verá las caras contra el alemán Struff (59°) este miércoles desde las 2:00. Por otro lado, el menor de los hermanos debutará ante el chino Bu (111°) a las 3:15.

Thiago Tirante ganó el segundo punto de Argentina ante Turquía en el Ruca Che. (Foto: Cecilia Maletti)

El jueves, en la segunda jornada del torneo, jugarán los otros tres argentinos. Francisco Cerúndolo, que viene de perder por Laver Cup, iniciará su camino ante el neerlandés Van de Zandschulp (40°). El historial favorece al bonaerense con un claro 4-0.

Fran Cerúndolo tendrá su primer torneo en Asia tras su participación en la Laver Cup.

El sorteo no favoreció a Mariano Navone (45°). El nacido en 9 de julio fue parte del equipo argentino que venció a Turquía por Copa Davis pero no jugó. Por este motivo, volverá a disputar un partido luego de casi un mes y se enfrentará ante el australiano Alex de Miñaur, quinto preclasificado del torneo.

Además, Sebastián Báez (51°) tratará de cortar una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Se medirá contra el local Shang (253°), que recibió una wild card para este certamen.

El máximo candidato al título es el alemán Alexander Zverev (2°), aunque Novak Djokovic buscará volver al torneo para mantener su intratable racha que posee desde 2015. El serbio ya ganó seis veces el título en China y registra un increíble invicto, con un total de 29 victorias y ninguna derrota.

Etcheverry, el único que jugará en Japón

En Tokio habrá un único argentino. Tomás Etcheverry (30°) buscará llegar lejos en la capital japonesa pero tendrá un duro choque en el debut: se cruzará contra el griego Tsitsipas (44°), que llega proveniente de la clasificación y en los dos antecedentes previos venció al platense. El duelo se disputará a las 0:15, en la madrugada del miércoles.

El Retu viene de caer sorpresivamente en el ATP 250 de Hangzhou ante el francés Jacquet (107°) y buscará llegar lo mejor posible al Masters 1000 de Shanghai.

Carlos Alcaraz es el rival a vencer en Japón. El español es el actual campeón y tratará de sumar un nuevo título, ya que el último que logró fue en febrero de este año (ATP 500 de Doha).