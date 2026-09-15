Saladitos de hojaldre: una receta que invita al picoteo
La idea es más que buena y cada uno elige cómo hacerla en cuanto a sabores. La sugerencia es de @nutricion.vida.
Saladitos de hojaldre: una receta que invita al picoteo
La idea es más que buena y cada uno elige cómo hacerla en cuanto a sabores. La sugerencia es de @nutricion.vida.
Lista de Ingredientes
tapas de tarta de hojaldre: 2 unidades
huevo para pincelar: 1
semillas para decorar: c/n
jamón cocido: c/n
queso de máquina: c/n
queso crema: c/n
queso azul: c/n
nueces picadas: c/n
tomates cubeteados: c/n
queso semiduro: c/n
albahaca: c/n
aceitunas negras / verdes: c/n
atún: c/n
Preparación
Extender las tapas de tarta de hojaldre. Colocar por encima la otra tapa de tarta de hojaldre y estirar con palote un poco para unirlas.
Tarta capresse en un abrir y cerrar de ojos
Dividir en 3 y colocar en cada una el relleno deseado. Enrollar y cortar. Colocar en una placa con aceite en aerosol y pintar con huevo batido los rollitos. Espolvorear con semillitas (pueden usar diferentes para diferenciarlas).
Hornear, en horno pre calentado, a 200° C por 15 a 20 minutos hasta dorar.
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