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15 min cronometro
Yo Como

Saladitos de hojaldre: una receta que invita al picoteo

La idea es más que buena y cada uno elige cómo hacerla en cuanto a sabores. La sugerencia es de @nutricion.vida.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
15 min cronometro
Yo Como

Saladitos de hojaldre: una receta que invita al picoteo

La idea es más que buena y cada uno elige cómo hacerla en cuanto a sabores. La sugerencia es de @nutricion.vida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

tapas de tarta de hojaldre: 2 unidades

huevo para pincelar: 1

semillas para decorar: c/n

jamón cocido: c/n

queso de máquina: c/n

queso crema: c/n

queso azul: c/n

nueces picadas: c/n

tomates cubeteados: c/n

queso semiduro: c/n

albahaca: c/n

aceitunas negras / verdes: c/n

atún: c/n

Preparación

Extender las tapas de tarta de hojaldre. Colocar por encima la otra tapa de tarta de hojaldre y estirar con palote un poco para unirlas.

Dividir en 3 y colocar en cada una el relleno deseado. Enrollar y cortar. Colocar en una placa con aceite en aerosol y pintar con huevo batido los rollitos. Espolvorear con semillitas (pueden usar diferentes para diferenciarlas).

Hornear, en horno pre calentado, a 200° C por 15 a 20 minutos hasta dorar.


Temas

Alimentación

Gastronomía

panificación

picadas

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