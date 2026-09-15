Nicolás Repetto vuelve a la TV con un ambicioso proyecto: ¿reemplazará a Mario Pergolini?

El histórico conductor prepara su regreso a El Trece con un nuevo ciclo de entretenimiento producido por Kuarzo. El proyecto avanza para el verano y crecen las versiones sobre el lugar que ocupará en el prime time.

Después de varios años alejado de la conducción diaria en la televisión abierta, Nicolás Repetto prepara su regreso a la pantalla de El Trece. El conductor trabaja en un ambicioso proyecto de entretenimiento que podría convertirse en una de las principales apuestas del canal para la próxima temporada.

Las conversaciones comenzaron hace varios meses y fueron reconocidas tanto por el propio Repetto como por Adrián Suar, gerente de programación de El Trece. La propuesta se desarrolla junto a la productora Kuarzo y tendría como eje los juegos y el entretenimiento, recuperando parte del estilo que convirtió al conductor en una de las grandes figuras de la televisión argentina.

Sin embargo, su desembarco también abrió un interrogante: ¿qué lugar ocupará Repetto en la programación y qué pasará con Mario Pergolini?

Cómo será el nuevo programa de Nicolás Repetto

Aunque todavía no se conocen todos los detalles del formato, la intención es recuperar al Repetto de los grandes programas de entretenimiento, con juegos, invitados y diferentes segmentos en estudio.

El propio Suar confirmó que mantiene conversaciones con el conductor y definió la propuesta como la posibilidad de volver a ver a “un Repetto auténtico”, al frente de un formato de juegos.

Según las versiones que circulan en el ambiente televisivo, Kuarzo podría comenzar a grabar emisiones con anticipación durante los próximos meses, pensando especialmente en la programación de verano.

El proyecto marcaría así el regreso del conductor a un género que conoce muy bien. A lo largo de su carrera, Repetto estuvo al frente de éxitos como Fax, Nico y Sábado Bus, programas que combinaron entrevistas, humor, música, juegos y grandes producciones.

¿Nicolás Repetto reemplazará a Mario Pergolini?

La llegada de Repetto despertó inmediatamente versiones sobre el futuro de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por El Trece.

Una de las posibilidades que comenzó a circular es que Repetto ocupe durante el verano la franja de Pergolini, aunque hasta el momento el canal no confirmó oficialmente cómo quedará conformada la grilla.

El propio Pergolini decidió referirse a los rumores desde su programa y, fiel a su estilo, se tomó la situación con humor.

“Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás”, lanzó al aire cuando surgió el tema, y bromeó sobre la posibilidad de que Repetto terminara quedándose con su horario.

Por ahora, sin embargo, no existe un anuncio oficial que indique que Repetto vaya a reemplazar definitivamente a Pergolini. Las versiones también lo mencionaron como una alternativa para cubrir espacios durante las vacaciones de otras figuras de la señal.

El regreso de Nicolás Repetto después de años lejos de la conducción

El desembarco tendrá un significado especial porque Repetto lleva varios años alejado de la conducción estable de un programa de televisión abierta.

Su última experiencia diaria fue en 2018, cuando encabezó el noticiero del mediodía de Telefe. Desde entonces realizó apariciones puntuales, pero no volvió a ponerse al frente de un gran formato de entretenimiento.

La posibilidad de regresar ya había sido planteada por el propio conductor. En una entrevista con Dante Gebel, Repetto había reconocido que volvería a la televisión si aparecía una propuesta capaz de entusiasmarlo y divertirlo.

Todo indica que esa oportunidad finalmente llegó.

Nicolás Repetto, una de las grandes apuestas de El Trece

Mientras todavía resta conocer el nombre del programa, su fecha exacta de estreno y el horario que ocupará, el regreso de Repetto ya genera expectativa.

La apuesta no pasa solamente por recuperar a una figura histórica de la pantalla, sino por devolverlo al género con el que consiguió algunos de sus mayores éxitos.

Con el proyecto cada vez más avanzado, El Trece prepara el regreso de Nicolás Repetto y comienza a definir su próxima grilla. La gran incógnita será ahora dónde quedará ubicado el nuevo ciclo y si finalmente ocupará, al menos durante el verano, el lugar que actualmente tiene Mario Pergolini.

Fuente: El Trece e Infobae.