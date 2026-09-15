Polémica en los Premios Emmy: se olvidaron de Chuck Norris en el “in memoriam”

Los Premios Emmy 2026, celebrados este lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, quedaron envueltos en una inesperada polémica por las ausencias que se registraron durante el tradicional segmento “In Memoriam”, dedicado a recordar a las figuras de la industria televisiva fallecidas durante el último año.

Entre los nombres que, según se advirtió tras la ceremonia, no aparecieron durante el homenaje estuvo Chuck Norris, reconocido mundialmente por su extensa trayectoria en cine y televisión.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el momento estuvo acompañado por la actuación de Noah Kahan, mientras en las pantallas del escenario se sucedían las imágenes y los nombres de los artistas homenajeados.

El segmento comenzó con un emotivo recuerdo a Catherine O’Hara, recordada por numerosas producciones de cine y televisión, entre ellas Mi pobre angelito. A lo largo del tributo también aparecieron otras reconocidas figuras de la industria.

Sin embargo, una vez terminada la ceremonia, las redes sociales comenzaron a señalar varias ausencias y surgieron cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar a las personalidades incluidas.

Chuck Norris, una de las ausencias que generó repercusión

Una de las omisiones que más llamó la atención fue la de Chuck Norris, protagonista durante años de Walker, Texas Ranger y una de las caras más reconocibles de la televisión estadounidense.

Su ausencia rápidamente generó comentarios entre los espectadores, especialmente por la extensa vinculación del actor con la pantalla chica.

Hasta el momento, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión no explicó públicamente los motivos por los que determinadas figuras no aparecieron en la versión televisada del homenaje.

En este tipo de ceremonias, además, el segmento emitido durante la gala puede no incluir a todas las personalidades fallecidas que son recordadas posteriormente por la institución en sus registros oficiales.

¿Qué otras figuras quedaron afuera del “In Memoriam” de los Emmy?

Además de Norris, otras ausencias fueron señaladas después de la ceremonia.

Entre ellas apareció Robert Redford, cuya carrera estuvo principalmente ligada al cine, aunque también tuvo participación en producciones televisivas y una enorme influencia en la industria audiovisual a través del Festival de Sundance.

También generó comentarios la ausencia de Nicholas Brendon, conocido especialmente por interpretar a Xander Harris en Buffy, la cazavampiros. La omisión llamó todavía más la atención porque la serie tuvo presencia durante la ceremonia.

A la lista de nombres mencionados como ausentes se sumaron Patrick Muldoon, conocido por producciones como Melrose Place; Daveigh Chase, recordada por The Ring; y Grizz Chapman, quien participó en 30 Rock.

Las omisiones volvieron a abrir un debate que suele repetirse en las grandes entregas de premios: quiénes son incluidos en los homenajes televisados y qué criterios se utilizan para seleccionar los nombres que aparecen durante un segmento condicionado por los tiempos de la transmisión.

Por ahora, la Academia no dio explicaciones específicas sobre las ausencias señaladas y la polémica continúa después de una nueva edición de los Premios Emmy.