Muffins de pan de leche: una receta fácil y económica para aprovechar los que quedaron

A veces quedan algunos panes de leche del desayuno o la merienda y, en lugar de dejarlos perder, se pueden convertir en una preparación completamente diferente. Estos muffins de pan de leche son una alternativa sencilla, rendidora y perfecta para acompañar unos mates, un café o una chocolatada.

La receta permite aprovechar el pan que ya tenemos en casa y combinarlo con ingredientes básicos. El resultado es una preparación húmeda, suave y con una textura similar a la de un budín.

Muffins de pan de leche: ingredientes

4 panes de leche

2 huevos

½ taza de leche

3 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de manteca derretida

1 cucharadita de polvo de hornear

½ taza de chips de chocolate o chocolate picado

Azúcar impalpable, opcional

Cómo hacer muffins de pan de leche

1. Preparar el pan.

Cortar los panes de leche en trozos pequeños y colocarlos en un recipiente.

2. Incorporar la leche.

Agregar la leche y dejar reposar unos minutos para que el pan se ablande.

3. Armar la mezcla.

Sumar los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla, la manteca derretida y el polvo de hornear. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.

4. Agregar el chocolate.

Incorporar los chips de chocolate o el chocolate picado y distribuirlos de manera pareja en la preparación.

5. Rellenar los moldes.

Colocar la mezcla en pirotines o moldes para muffins, sin llenarlos completamente para dejar espacio durante la cocción.

6. Llevar al horno.

Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante unos 20 a 25 minutos, hasta que los muffins estén dorados y al pincharlos con un palillo este salga limpio.

7. Dejar enfriar.

Retirar del horno, dejar reposar unos minutos y luego pasar los muffins a una rejilla. Se pueden terminar con un poco de azúcar impalpable.

Un tip para aprovechar el pan de leche

Si los panes están un poco secos, esta receta es ideal porque la leche permite recuperar parte de su humedad. También se pueden reemplazar los chips de chocolate por pasas de uva, frutos secos o manzana cortada en pequeños cubos.